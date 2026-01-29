Paris Hilton ám ảnh nhiều năm vì bị lộ clip

Paris Hilton cho biết việc bị phát tán băng sex năm 2004 đã ám ảnh cô suốt nhiều năm. Nữ DJ từng tin rằng sự kiện này sẽ khiến sự nghiệp bản thân sụp đổ.

Theo The Sun, trong bộ phim tài liệu Infinite Icon: A Visual Memoir, Paris Hilton đã lần đầu chia sẻ về những tổn thương tâm lý kéo dài suốt nhiều năm sau vụ bị phát tán băng sex vào năm 2004. Cô cho biết biến cố gần như khiến bản thân sụp đổ và từng tin rằng sự nghiệp của mình đã chấm dứt.

“Đó là một trong những trải nghiệm đau đớn nhất mà tôi từng phải trải qua. Tôi vô cùng hoảng sợ. Tôi tự hỏi: Liệu chuyện này có phá hủy tất cả những gì tôi đã nỗ lực xây dựng hay không? Tôi luôn ngưỡng mộ Công nương Diana, Grace Kelly và những người phụ nữ thanh lịch như thế. Và tôi cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể giống họ, vì chẳng ai còn nhìn tôi theo cách đó nữa. Tôi từng nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc và tôi không còn muốn xuất hiện trước công chúng nữa", Paris Hilton nói.

Paris Hilton (năm 2004) và người bạn trai đã phát tán clip của cô. Ảnh: London Features International.

Trong phim, gia đình đã khuyên Paris Hilton giữ im lặng, không “tiếp sức” cho scandal. Sau đó, cô lựa chọn mỉm cười trước truyền thông và tiếp tục làm việc, dù thừa nhận có giai đoạn không muốn đối diện dư luận vì cảm giác bị cả thế giới phán xét. Hilton mô tả biến cố này “gần như nghiền nát” mình.

Sau scandal, Paris Hilton từng bước tái định hình sự nghiệp. Cô trở thành một trong những DJ được trả thù lao cao trên thế giới, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh và đầu tư, xây dựng đế chế cá nhân trị giá hàng tỷ USD.

Trong phim tài liệu, Hilton cũng thừa nhận hình ảnh “cô nàng tóc vàng ngốc nghếch” gắn liền với tên tuổi mình thực chất là một lớp vỏ phòng vệ, được tạo ra để đối phó với sự phán xét và định kiến xã hội.

Nữ nghệ sĩ cho biết cuộc sống gia đình ổn định giúp cô lấy lại sự tự tin, học cách đối diện quá khứ và không để biến cố năm xưa định nghĩa con người mình.

Hiện tại, Paris Hilton có cuộc sống gia đình ổn định bên chồng là nhà đầu tư mạo hiểm Carter Reum. Cặp đôi hiện có hai con nhỏ chào đời thông qua phương pháp mang thai hộ.