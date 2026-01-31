Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sao phim 'Ở nhà một mình' qua đời

  • Thứ bảy, 31/1/2026 10:09 (GMT+7)
Nữ diễn viên hài Catherine O’Hara, nổi tiếng với loạt phim "Ở nhà một mình", qua đời ở tuổi 71. Bà mất tại Los Angeles sau thời gian ngắn lâm bệnh.

Theo People, nữ diễn viên hài Catherine O’Hara, gương mặt quen thuộc với khán giả toàn cầu qua loạt phim Ở nhà một mình (Home Alone), đã qua đời ở tuổi 71. Nguyên nhân tử vong hiện chưa được xác nhận chính thức.

Dù vậy, theo các nguồn tin, Catherine O’Hara qua đời tại Los Angeles sau một thời gian ngắn lâm bệnh. Sáng cùng ngày, nữ diễn viên được cho là gặp vấn đề về hô hấp, lực lượng cấp cứu đã nhanh chóng có mặt và đưa bà vào bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng. Tuy nhiên, bà không qua khỏi và mất vài giờ sau đó.

Catherine O’Hara trong Ở nhà một mình. Ảnh: Alamy.

Sinh năm 1954 tại Toronto (Canada), Catherine O’Hara được xem là một trong những biểu tượng lớn của hài kịch Bắc Mỹ. Bà khởi nghiệp từ sân khấu ứng biến Second City và trở thành gương mặt chủ lực của chương trình truyền hình đình đám Second City Television (SCTV) trong thập niên 1980, nơi giúp bà giành nhiều đề cử Emmy và một lần chiến thắng.

Năm 1990, O’Hara được khán giả đại chúng biết đến rộng rãi khi vào vai Kate McCallister - mẹ của nhân vật chính - trong Home Alone. Vai diễn này tiếp tục được bà đảm nhận trong phần hai ra mắt năm 1992.

Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn bốn thập kỷ, Catherine O’Hara ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm điện ảnh và truyền hình nổi bật như Beetlejuice, Best in Show, A Mighty Wind và đặc biệt là series Schitt’s Creek.

Năm 2020, bà giành giải Emmy cho Nữ chính xuất sắc nhất phim hài với vai Moira Rose, đồng thời nhận thêm Quả cầu vàng và giải SAG, được giới chuyên môn đánh giá là đỉnh cao sự nghiệp.

Catherine O’Hara kết hôn với nhà thiết kế mỹ thuật Bo Welch từ năm 1992, có hai con trai. Sự ra đi của bà để lại nhiều tiếc nuối cho giới nghệ sĩ và người hâm mộ toàn cầu.

