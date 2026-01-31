Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Trấn Thành vấp tranh luận

  • Thứ bảy, 31/1/2026 14:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hành động tình tứ của Trấn Thành và Hari Won trên sân khấu trao giải Làn Sóng Xanh nhận về các ý kiến trái chiều.

Tối 30/1, lễ trao giải âm nhạc Làn Sóng Xanh diễn ra tại TP.HCM. Bên cạnh khoảnh khắc vinh danh các nghệ sĩ xứng đáng, một số tình huống tại sự kiện cũng gây bàn tán, trong đó có hình ảnh Trấn Thành - Hari Won trên sân khấu.

Cụ thể, Trấn Thành và Hari Won xuất hiện trên sân khấu để công bố trao giải Nam nghệ sĩ của năm cho Soobin. Trong lúc nam ca sĩ phát biểu nhận giải, phía bên cạnh, Trấn Thành choàng tay ôm, tựa cằm lên vai Hari Won.

Trên mạng xã hội, những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền và nhận nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng hành động của cặp đôi có phần kém duyên, thiếu tinh tế, vô tình làm lu mờ khoảnh khắc đáng lẽ nên thuộc về Soobin.

Tran Thanh anh 1

Trấn Thành và Hari Won là người công bố trao giải cho Soobin. Ảnh: BTC.

“Tôi cũng thích cặp này nhưng đang đứng trên sân khấu trao giải luôn á”, “SOOBIN đang phát biểu mà làm vậy thấy rất kỳ”, “chỗ người ta nhận giải thì nên tôn trọng”, "hơi lố"... là một số bình luận của khán giả.

Trong khi đó, cũng có khán giả lên tiếng bênh vực Trấn Thành, cho rằng đây chỉ là những hành động tự nhiên của một cặp đôi, không nhằm gây chú ý hay chiếm spotlight. Khán giả cho rằng đạo diễn và vợ cũng đứng cách xa Soobin một khoảng để không lọt vào khung hình khi lên sóng.

Giữa loạt ý kiến tranh luận, Trấn Thành và Hari Won không lên tiếng. Trên trang cá nhân, Trấn Thành chia sẻ hình ảnh dự lễ trao giải và chiếc cúp Bài hát yêu thích của Dù cho tận thế để chúc mừng Erik. Đây là ca khúc nhạc phim Bộ tứ báo thủ.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Cái kết của 'Lằn ranh'

"Lằn ranh" khép lại ở tập 58 bằng phiên xét xử đại án Trinh Tam, khi các nhân vật chủ chốt lần lượt nhận án tù.

3 giờ trước

Phim có Khả Ngân rời rạp, thu 85 triệu đồng

"Vạn dặm yêu em" chính thức rời rạp sau gần 3 tuần chiếu. Doanh thu phim chỉ khoảng 85 triệu đồng.

5 giờ trước

Sao phim 'Ở nhà một mình' qua đời

Nữ diễn viên hài Catherine O’Hara, nổi tiếng với loạt phim "Ở nhà một mình", qua đời ở tuổi 71. Bà mất tại Los Angeles sau thời gian ngắn lâm bệnh.

5 giờ trước

Minh An

Trấn Thành Trấn Thành Hari Won Làn sóng xanh giải trí

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

Đọc tiếp

Toc Tien va cac em xinh gay xon xao hinh anh

Tóc Tiên và các em xinh gây xôn xao

2 giờ trước 13:39 31/1/2026

0

Tóc Tiên và dàn em xinh biểu diễn loạt ca khúc theo phong cách rock. Tiết mục nhận được nhiều lời khen ngợi.

Duyen Quynh lo hat nhep o Lan song xanh hinh anh

Duyên Quỳnh lộ hát nhép ở Làn sóng xanh

2 giờ trước 13:18 31/1/2026

0

Giọng hát Duyên Quỳnh vẫn cất lên khi nữ ca sĩ đã buông micro. Sau đó, ca sĩ “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” mất vài giây để lấy lại bình tĩnh.

Suc khoe hien tai cua Siu Black hinh anh

Sức khỏe hiện tại của Siu Black

4 giờ trước 11:31 31/1/2026

0

Vừa qua, Siu Black phải hủy show ở Đà Lạt vì sức khỏe không cho phép. Nữ ca sĩ nhập viện và được gia đình chăm sóc.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý