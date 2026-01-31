Trấn Thành vấp tranh luận

Hành động tình tứ của Trấn Thành và Hari Won trên sân khấu trao giải Làn Sóng Xanh nhận về các ý kiến trái chiều.

Tối 30/1, lễ trao giải âm nhạc Làn Sóng Xanh diễn ra tại TP.HCM. Bên cạnh khoảnh khắc vinh danh các nghệ sĩ xứng đáng, một số tình huống tại sự kiện cũng gây bàn tán, trong đó có hình ảnh Trấn Thành - Hari Won trên sân khấu.

Cụ thể, Trấn Thành và Hari Won xuất hiện trên sân khấu để công bố trao giải Nam nghệ sĩ của năm cho Soobin. Trong lúc nam ca sĩ phát biểu nhận giải, phía bên cạnh, Trấn Thành choàng tay ôm, tựa cằm lên vai Hari Won.

Trên mạng xã hội, những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền và nhận nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng hành động của cặp đôi có phần kém duyên, thiếu tinh tế, vô tình làm lu mờ khoảnh khắc đáng lẽ nên thuộc về Soobin.

Trấn Thành và Hari Won là người công bố trao giải cho Soobin. Ảnh: BTC.

“Tôi cũng thích cặp này nhưng đang đứng trên sân khấu trao giải luôn á”, “SOOBIN đang phát biểu mà làm vậy thấy rất kỳ”, “chỗ người ta nhận giải thì nên tôn trọng”, "hơi lố"... là một số bình luận của khán giả.

Trong khi đó, cũng có khán giả lên tiếng bênh vực Trấn Thành, cho rằng đây chỉ là những hành động tự nhiên của một cặp đôi, không nhằm gây chú ý hay chiếm spotlight. Khán giả cho rằng đạo diễn và vợ cũng đứng cách xa Soobin một khoảng để không lọt vào khung hình khi lên sóng.

Giữa loạt ý kiến tranh luận, Trấn Thành và Hari Won không lên tiếng. Trên trang cá nhân, Trấn Thành chia sẻ hình ảnh dự lễ trao giải và chiếc cúp Bài hát yêu thích của Dù cho tận thế để chúc mừng Erik. Đây là ca khúc nhạc phim Bộ tứ báo thủ.