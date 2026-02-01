Kim Seon Ho vướng nghi vấn trốn thuế

Kim Seon Ho đang vướng nghi vấn trốn thuế thông qua công ty gia đình, với cách làm được cho là tương tự trường hợp của Cha Eun Woo.

Diễn viên Hàn Quốc Kim Seon Ho đang bị vướng vào nghi vấn trốn thuế, với cách làm tương tự trường hợp của Cha Eun Woo.

Cụ thể, theo Sports Khan, Kim Seon Ho đã thành lập công ty một thành viên vào tháng 1/2024, đăng ký địa chỉ trùng với nơi ở riêng tại Seoul và trực tiếp đại diện pháp luật. Công ty này đăng ký nhiều ngành nghề, trong đó có biểu diễn, quảng cáo, sản xuất nội dung và bất động sản, nhưng không đăng ký ngành quản lý nghệ sĩ theo quy định.

Đáng chú ý, cha và mẹ của Kim Seon Ho giữ các vị trí chủ chốt trong công ty. Truyền thông cho biết công ty từng trả lương rất cao cho cha mẹ nam diễn viên, sau đó số tiền này lại được chuyển ngược về cho anh. Ngoài ra, thẻ công ty được cho là dùng cho chi tiêu cá nhân, còn xe gia đình đứng tên pháp nhân, điều này trái với quy định.

Kim Seon Ho đang phủ sóng nhờ loạt phim Can This Love Be Translated?. Ảnh: Netflix.

Các chuyên gia nhận định mô hình này có dấu hiệu chuyển thu nhập cá nhân sang thu nhập doanh nghiệp để giảm thuế. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan thuế chưa công bố kết luận điều tra.

Vụ việc khiến Kim Seon Ho bị so sánh với Cha Eun Woo, người từng vướng cáo buộc trốn thuế lớn nhất lịch sử giải trí Hàn Quốc. Đáng chú ý, cả hai nghệ sĩ đều trực thuộc công ty quản lý Fantagio.

Phản hồi trước truyền thông, Fantagio xác nhận có tồn tại công ty do Kim Seon Ho lập, nhưng đã không hoạt động trong thời gian dài và đang làm thủ tục giải thể.

Công ty khẳng định mục đích thành lập không nhằm trốn thuế và nhấn mạnh chưa có kết luận vi phạm từ cơ quan chức năng.

Kim Seon Ho sinh năm 1986 và bắt đầu sự nghiệp năm 2017. Anh nổi tiếng nhờ vai diễn trong phim Start-Up (2020) và đặc biệt là Làng chài Cha-Cha-Cha (2021). Nhờ vai diễn trong phim, anh được công ty nghiên cứu Gallup Korea bình chọn là Nam diễn viên của năm.

Gần đây, Kim Seon Ho thu hút sự chú ý toàn cầu nhờ vai phiên dịch viên thông thạo sáu ngôn ngữ trong bộ phim Can This Love Be Translated?. Tác phẩm hiện dẫn đầu bảng xếp hạng các series không nói tiếng Anh trên Netflix.