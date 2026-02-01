Hoa hậu bị tố giam cầm, tra tấn tài xế riêng

Hoa hậu Michelle Dee, hoa hậu Samantha Panlilio cùng diễn viên Rhian Ramos bị tố đã giam cầm, tra tấn một tài xế vì nghi ngờ người này ăn trộm đồ cá nhân.

Theo Inquirer, diễn viên Rhian Ramos cùng Hoa hậu Hoàn vũ Philippines Michelle Dee và Hoa hậu Trái đất Philippines Samantha Panlilio, vừa bị tài xế riêng của Ramos tố cáo hành vi giam giữ và hành hung người trái phép. Người tài xế (biệt danh Totoy) đã gửi đơn khiếu nại lên Cục Điều tra Quốc gia Philippines. Người này cho rằng vụ việc xảy ra do họ nghi ngờ anh lấy trộm một cuộn phim thuộc sở hữu của Michelle Dee.

Theo lời khai, vụ việc xảy ra ngày 17/1, trong một căn hộ chung cư tại thành phố Makati. Totoy cho hay dù đã phủ nhận việc lấy trộm, anh vẫn bị nhóm người của Rhian Ramos giam giữ và tra tấn, đánh đập suốt 3 ngày.

Vụ việc gây dậy sóng dư luận Philippines, làm dấy lên tranh cãi trái chiều. Trước làn sóng dư luận, phía Michelle Dee và Rhian Ramos lên tiếng kêu gọi công chúng bình tĩnh chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng.

Diễn viên Rhian Ramos cùng Hoa hậu Hoàn vũ Philippines Michelle Dee. Ảnh: IGNV.

Cụ thể, thông qua luật sư riêng, Michelle Dee và Rhian Ramos bác bỏ các cáo buộc của Totoy và nhấn mạnh rằng những điều người này trình báo không đúng sự thật. "Hy vọng mọi người hãy để NBI (Cục Điều tra Quốc gia) tiến hành điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chứng minh rằng những cáo buộc này không đúng sự thật. Mong công chúng chờ kết quả và tạm thời đừng vội phán xét", luật sư chia sẻ.

Luật sư cũng cho biết Dee và Ramos "cảm thấy bị phản bội" trước những cáo buộc từ Totoy, bởi người này đã làm việc cho họ suốt 4 năm và hai bên có mối quan hệ thân thiết.

"Michelle rất thất vọng. Rhian chính là người thuê tài xế và cô ấy cũng rất buồn về chuyện này… Cô ấy khóc rất nhiều vì thực sự quý mến người tài xế. Michelle thậm chí còn tặng quà Giáng sinh cho Totoy. Việc tài xế nói sai sự thật làm họ rất đau lòng vì giữa hai bên từng có mối quan hệ tốt đẹp", luật sư nói thêm.

Hiện tại, vụ việc hai hoa hậu và diễn viên bị tài xế riêng tố có hành vi giam giữ, tra tấn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.