Tiết mục 'Thiệp hồng' ở Làn Sóng Xanh gây tranh luận

“Thiệp hồng” tại Làn Sóng Xanh nhanh chóng gây sốt mạng xã hội. Tuy nhiên, màn trình diễn cũng vấp tranh cãi khi nhiều khán giả nghi ngờ nghệ sĩ đánh nhép trên sân khấu.

Tiết mục rock Thiệp hồng tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh gần đây nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn. Trong phần trình diễn, Tóc Tiên đảm nhận vai trò hát chính, trong khi ban nhạc gồm MaiQuinn (trống), Yeolan (keytar), Đào Tử A1J (guitar bass) và Muộii (guitar).

Tuy nhiên, ngay khi lan truyền rộng rãi, Thiệp hồng vấp phải tranh cãi khi nhiều khán giả cho rằng ban nhạc đã đánh nhép trên sân khấu. Một số ý kiến chỉ ra việc động tác tay của các nghệ sĩ không khớp với phần âm thanh phát ra. Ngoại trừ Yeolan có kinh nghiệm biểu diễn nhạc cụ và đánh khá đúng, các thành viên còn lại đều trật với tiếng nhạc. Bộ trống trong tiết mục không được gắn micro thu âm trực tiếp.

Ngoài ra, khán giả còn dẫn chứng việc ban nhạc chính của chương trình đã diễn live xuyên suốt, nên âm thanh hoàn toàn đủ chất lượng cho việc diễn live của tiết mục. Song ban tổ chức và nghệ sĩ vẫn quyết định đánh nhép cho phần trình diễn.

Nghệ sĩ bị nghi ngờ đánh nhép trong tiết mục Thiệp hồng. Ảnh: BTC.

Dù vậy, ở các video hậu trường, tập luyện, các nghệ sĩ đều thể hiện được khả năng chơi nhạc cụ thật. Một số khán giả cho biết việc sử dụng bản thu sẵn trên sân khấu lớn là lựa chọn mang tính kỹ thuật, nhằm đảm bảo chất lượng âm thanh đồng đều cho chương trình truyền hình trực tiếp.

Dù vậy, tiết mục vẫn tiếp tục tạo ra nhiều tranh cãi.

Trước đó, Duyên Quỳnh cũng để lộ hát nhép trong đêm trao giải Làn Sóng Xanh. Khi nhạc chuyển sang đoạn nghỉ, Duyên Quỳnh buông micro nhưng tính sai thời điểm vào phần hát tiếp theo, khiến giọng ca vẫn vang lên trong lúc micro đã hạ xuống. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và làm dấy lên tranh luận.

Chuyện ca sĩ hát nhép hoặc hát đè ở chương trình âm nhạc phát sóng trực tiếp không phải chuyện lạ. Đây là phương án tốt nhất để đảm bảo an toàn về chất lượng biểu diễn cho cả ca sĩ và đơn vị tổ chức. Nhưng việc gặp sự cố tương tự Duyên Quỳnh sẽ thành thảm họa cho ca sĩ.

Trước đây, nhiều ca sĩ Việt từng gặp vấn đề tương tự. Bích Phương từng bị khán giả giật mic, lộ hát nhép trên sân khấu. Sự cố khiến Bích Phương lao đao một thời gian. Xa hơn, Quỳnh Nga từng bị công kích cũng vì sự cố “buông micro nhưng giọng vẫn còn”.