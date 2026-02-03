Kim Kardashian và ngôi sao F1 Lewis Hamilton ngày càng mặn nồng

Kim Kardashian và Lewis Hamilton liên tục xuất hiện bên nhau, khiến tin đồn hẹn hò càng thêm chắc chắn. Gần đây, cặp đôi đã ở cạnh nhau 3 đêm liên tiếp tại châu Âu.

Kim Kardashian và Lewis Hamilton đang trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục xuất hiện bên nhau, khiến tin đồn hẹn hò ngày càng trở nên chắc chắn.

Theo Daily Mail, gần đây, bộ đôi được ghi nhận là đã bên nhau 3 đêm liên tiếp tại 3 địa điểm xa hoa khác nhau ở châu Âu.

Cụ thể, cuối tuần qua, Kim Kardashian đã bay sang Anh để nghỉ dưỡng cùng Lewis Hamilton tại khách sạn cao cấp Estelle Manor. Cặp đôi dùng bữa tối riêng tư, trải nghiệm dịch vụ massage dành cho hai người và lưu trú chung tại khu nhà chính của khu nghỉ dưỡng. Tổng chi phí cho kỳ nghỉ này được ước tính có thể lên tới hơn 100.000 bảng.

Sau đêm tại Cotswolds, Kim Kardashian và Lewis Hamilton tiếp tục di chuyển tới London vào ngày hôm sau. Tại đây, cả hai được cho là lưu trú tại khách sạn Rosewood Hotel ở trung tâm thủ đô. Kim có mặt ở London để quảng bá dòng sản phẩm mới, trước khi trở lại khách sạn và dành buổi tối riêng tư bên Lewis. Cặp đôi hạn chế xuất hiện công khai, ra vào khách sạn qua lối bãi đỗ xe ngầm.

Kim Kardashian và Lewis Hamilton luôn tìm cơ hội để ở bên nhau. Ảnh: shutterstock, Estelle Manor.

Ngay ngày kế tiếp, Kim và Lewis cùng bay sang Paris bằng máy bay riêng của Kim và nghỉ tại khách sạn năm sao Le Bristol. Thời điểm này, Kim tiếp tục các hoạt động quảng bá thương hiệu cá nhân, trong khi Lewis Hamilton vẫn duy trì lịch trình riêng.

Việc liên tục sắp xếp thời gian bên nhau cho thấy mối quan hệ giữa hai ngôi sao đang tiến triển theo hướng ngày càng gắn bó.

Lewis có mối quan hệ mật thiết với Kim cùng các thành viên trong gia đình cô trong nhiều năm qua. Anh là bạn thân của em gái Kim - Kendall Jenner. Bà Kris Jenner cũng thường xuyên đến cổ vũ anh tại chặng đua Monaco Grand Prix.

Kim và Lewis nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các bức ảnh. Trong đó, cả hai có bức ảnh chụp chung khi họ được vinh danh tại lễ trao giải Nhà sáng tạo của Wall Street Journal vào năm 2021. Anh chia sẻ: "Thật vinh dự khi tôi được công nhận trong số những tài năng xuất chúng như vậy".

Ngoài ra, tay đua F1 cũng đăng ảnh chụp chung với Kim ở hậu trường lễ trao giải. Anh cho biết: "Kim Kardashian và Kim Jones đã hợp tác như thế nào trong thương hiệu Skims, cách Lila Nas X đang thay đổi ngành công nghiệp âm nhạc. Cùng với đó là cách tiếp cận đột phá của nghệ sĩ Maya Lin đối với nghệ thuật của cô ấy".

Hiện tại, cả Kim Kardashian và Lewis Hamilton vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về tin đồn hẹn hò.