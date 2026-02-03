K-ICM lên tiếng

Khán giả tò mò về sự biến mất của K-ICM trên thị trường âm nhạc. Mới đây, anh cho biết vẫn hoạt động đều đặn nhưng đã ngừng dùng nghệ danh cũ.

Gần đây, cái tên K-ICM gần như biến mất, không còn xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc mới. Cũng vì thế, việc nam producer góp mặt tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh gây chú ý, khi không ít người tò mò về các hoạt động của anh thời gian qua.

Trước thắc mắc của khán giả, nam producer lên tiếng, cho biết anh vẫn duy trì các hoạt động nghề nghiệp và tham gia Làn Sóng Xanh với vai trò thành viên hội đồng bình chọn.

Hình ảnh K-ICM hiện tại. Ảnh: @nguyenbaokhanh.

“Thật sự là đọc cũng thấy chạnh lòng lắm chứ. Nhưng mà mình đã làm thành viên hội đồng bình chọn cho Làn Sóng Xanh từ 2022 đến nay, liên tục 4 năm. Không biết sao mà đến việc mình xuất hiện ở một lễ trao giải cũng trở nên lạ đến vậy. Và mình đã không còn dùng nghệ danh K-ICM nữa, nên giờ tìm mấy tin tức mới với tên K-ICM thì không ra đâu”, anh chia sẻ.

Theo tìm hiểu, trong thời gian gần đây, nam producer vẫn đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc cho một số sự kiện và lễ hội âm nhạc, với nghệ danh KHÁNH. Bên cạnh đó, anh cũng tham gia sản xuất cho EP Thà cô đơn của ca sĩ Vicky Nhung.

K-ICM tên thật là Nguyễn Bảo Khánh, sinh năm 1999, bước chân vào lĩnh vực showbiz với vai trò producer. Anh và Jack từng là bộ đôi đình đám của thị trường nhạc Việt. Trong vai trò nhà sản xuất, K-ICM đã thực hiện nhiều sản phẩm trăm triệu lượt xem do Jack thể hiện như Bạc phận, Sóng gió… Tuy nhiên, bộ đôi tan rã vào năm 2020 với nhiều bất đồng, mâu thuẫn. Sau đó, K-ICM hoạt động độc lập hoặc hợp tác với nhiều nghệ sĩ khác nhau.

Trong bài phỏng vấn với Tri Thức – Znews, K-ICM tâm sự sau quãng thời gian bị tấn công dữ dội, nhà sản xuất rút ra cho mình bài học là không được nản lòng và không ngừng cố gắng. Thời gian sẽ chứng minh được mọi thứ.

“Từng có thời gian, tôi rất áp lực và cũng suy nghĩ có nên tiếp tục hay không. Ngoài âm nhạc, tôi cũng có thể làm đủ thứ khác nhưng máu âm nhạc đã chảy trong người, tôi không bỏ được nên vẫn kiên trì đến bây giờ. Tôi tâm niệm chuyện gì đến thì sẽ đến, nên cố gắng kiểm soát trong khả năng của bản thân nhưng không quá tạo áp lực. Điều quan trọng là bản thân không làm gì vi phạm pháp luật hay ảnh hưởng tới bản chất con người và cả yếu tố văn hóa dân tộc”, anh chia sẻ.