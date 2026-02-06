Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Sắc vóc Lý Băng Băng ở tuổi 52

  • Thứ sáu, 6/2/2026 06:21 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Lý Băng Băng xuất hiện với ngoại hình nổi bật ở tuổi 52. Vóc dáng gọn gàng, làn da sáng cùng thần thái tự tin giúp nữ diễn viên trở thành điểm nhấn của sự kiện.

Theo 163, xuất hiện tại thảm đỏ Weibo Night 2026, Lý Băng Băng trở thành tâm điểm khi sải bước ở phần cuối chương trình với diện mạo trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi 52.

Tại thảm đỏ, Lý Băng Băng lựa chọn váy đen dáng quây, phong cách tối giản nhưng tôn đường nét cơ thể. Làn da sáng, vóc dáng gọn gàng cùng thần thái tự tin giúp nữ diễn viên ghi điểm trước ống kính.

Ngoại hình hiện tại của Lý Băng Băng được nhiều khán giả nhận xét trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Màn xuất hiện lần này cũng nối tiếp chuỗi hoạt động thời trang - giải trí gần đây của cô, khi nữ diễn viên thường xuyên góp mặt tại các sự kiện quốc tế và xuất hiện trên bìa nhiều tạp chí.

Ly Bang Bang anh 1Ly Bang Bang anh 2

Vóc dáng nổi bật của Lý Băng Băng ở tuổi 52. Ảnh: 163.

Theo giới quan sát, những năm vừa qua, nữ diễn viên vẫn luôn duy trì lối sống kỷ luật, chế độ sinh hoạt điều độ cùng sự đầu tư nghiêm túc cho hình ảnh cá nhân. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động, Lý Băng Băng vẫn giữ được sức hút lớn trong làng giải trí Hoa ngữ.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Marie Claire hồi 2025, Lý Băng Băng xác nhận cô đang độc thân. Khép lại mối tình với doanh nhân Hứa Văn Nam vào năm 2021, Lý Băng Băng không còn đặt nặng chuyện có tình mới hay kế hoạch lấy chồng, sinh con. Cô cho biết nếu gặp người phù hợp thì yêu, bên nhau không vui thì chia tay. Nếu không kết hôn, cô sẽ để lại gia sản cho cháu.

Người đẹp cho biết hài lòng với cuộc sống hiện tại, có quá nhiều việc để làm, chỉ sợ không đủ thời gian mỗi ngày. Lý Băng Băng cũng thừa nhận tuổi tác là vấn đề không ai có thể chống lại, nhưng cô không sợ hãi.

Lý Băng Băng sinh năm 1973, là một trong 8 đại hoa đán nổi tiếng nhất Trung Quốc, thuộc nhóm “Tứ đán – Song Băng Kỳ Duy” (Tứ đán: Triệu Vy, Chương Tử Di, Châu Tấn, Từ Tịnh Lôi cùng Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Thư Kỳ, Thang Duy). Cô được mệnh danh là “người đàn bà thép” của giới giải trí Hoa ngữ với tính cách mạnh mẽ, lối sống chuẩn mực, không vướng scandal.

Khán giả biết tới Lý Băng Băng qua các phim như Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, Thiếu niên Trương Tam Phong (2001), Huy nương Uyển Tâm (2005), Tái sinh duyên (2007), Thiên hạ vô tặc, Vân Thủy Dao, Vua Kung Fu

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

'Nhóm nhạc số 1 Hàn Quốc' bị miệt thị trên sóng truyền hình

Một chương trình truyền hình Mexico gây tranh cãi khi có phát ngôn bị cho là miệt thị BTS và cộng đồng người hâm mộ ngay trên sóng.

19 giờ trước

Margot Robbie 'đắp' 100 carat kim cương lên người

Margot Robbie trở thành tâm điểm thảm đỏ khi đeo hơn 100 carat kim cương. Bộ trang sức được đồn đoán có giá trị hàng chục triệu USD.

05:50 4/2/2026

Duyên Quỳnh xin lỗi

Sự cố để lộ hát nhép tại Làn Sóng Xanh khiến Duyên Quỳnh nhận nhiều ý kiến tiêu cực. Tối 3/2, nữ ca sĩ lên tiếng xin lỗi, nhận trách nhiệm và cam kết rút kinh nghiệm.

21:16 3/2/2026

Minh An

Lý Băng Băng Phạm Băng Băng Chương Tử Di giải trí Hoa ngữ phim ảnh

  • Phạm Băng Băng

    Phạm Băng Băng

    Phạm Băng Băng là một trong những đại hoa đán của điện ảnh Trung Quốc được nhiều khán giả biết đến qua các bộ phim như Hoàn châu cách cách, Mộc Quế Anh, Phong thần bảng, Võ Tắc Thiên truyền kỳ,... Năm 2017, Phạm Băng Băng được tạp chí Time bầu chọn Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới. Cô còn là thành viên Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes lần thứ 70.

    • Ngày sinh: 16/9/1981
    • Quê quán: Yên Đài, Sơn Đông, Trung Quốc
    • Phim tham gia: Hoàn châu cách cách, Đạt ma sư tổ, Tần thuỷ hoàng, Bạch phát ma nữ, Võ Tắc Thiên truyền kỳ,...

  • Chương Tử Di

    Chương Tử Di

    Chương Tử Di là nữ diễn viên người Trung Quốc, một trong Tứ đại Hoa đán bên cạnh Châu Tấn, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi. Vai diễn Ngọc Kiều Long trong Ngọa hổ tàng long (2000) đã đưa Chương Tử Di lên đỉnh cao sự nghiệp với nhiều đề cử và giải thưởng điện ảnh. Sau đó, cô tiếp tục đảm nhiệm vai chính trong các bộ phim nổi tiếng như Giờ cao điểm, Anh hùng, Thập diện mai phục,...

    • Ngày sinh: 9/2/1979
    • Nơi sinh: Bắc Kinh, Trung Quốc
    • Chiều cao: 1,65 m
    • Phim: Đường về nhà, Ngoạ hổ tàng long, Anh hùng, Hồi ức của một geisha,...

Đọc tiếp

Cu soc lon nhat cuoc doi Britney Spears hinh anh

Cú sốc lớn nhất cuộc đời Britney Spears

1 giờ trước 05:32 6/2/2026

0

Britney Spears nói cô “may mắn vì còn sống” sau những gì gia đình từng gây ra. Nữ ca sĩ thừa nhận đến nay vẫn sợ hãi, dù quyền giám hộ đã chấm dứt từ năm 2021.

Phim Tet 2026 cua Tran Thanh lai gay tranh luan hinh anh

Phim Tết 2026 của Trấn Thành lại gây tranh luận

1 giờ trước 05:27 6/2/2026

0

Trailer "Thỏ ơi" gây tranh luận ngay khi ra mắt. Một số khán giả chê tác phẩm ồn ào, rối rắm vì nhiều thoại, song vẫn có ý kiến đánh giá cao sự kịch tính của phim.

Sao 'Truy tim tuong Phat' mac ung thu hinh anh

Sao 'Truy tìm tượng Phật' mắc ung thư

10 giờ trước 20:45 5/2/2026

0

Ngôi sao hành động Tony Jaa đang điều trị ung thư túi mật. Trong các bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây, nam diễn viên gầy đi trông thấy.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý