Duyên Quỳnh xin lỗi

Sự cố để lộ hát nhép tại Làn Sóng Xanh khiến Duyên Quỳnh nhận nhiều ý kiến tiêu cực. Tối 3/2, nữ ca sĩ lên tiếng xin lỗi, nhận trách nhiệm và cam kết rút kinh nghiệm.

Tại đêm trao giải Làn Sóng Xanh vừa qua, Duyên Quỳnh gây tranh cãi khi để lộ việc hát nhép. Cụ thể, khi biểu diễn tiết mục mở màn, giọng hát của nữ ca sĩ vẫn vang lên trong lúc chiếc micro bị buông xuống. Sau đó, cô mất khoảng 2 giây để lấy lại bình tĩnh, đưa micro trở lại vị trí.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến tiêu cực hướng vào nữ ca sĩ những ngày qua.

Tối 3/2, trên trang cá nhân, Duyên Quỳnh đã chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả, thừa nhận những thiếu sót của bản thân và mong muốn được cho cơ hội hoàn thiện trong tương lai.

“Quỳnh đã có rất nhiều đêm thức trắng, một mình đọc những bình luận của mọi người, nhìn nhận lại những thiếu sót và trách bản thân rất nhiều. Tất cả đều là sự thiếu sót đến từ phía Quỳnh. Quỳnh thành tâm xin lỗi vì đã chưa mang lại được trải nghiệm đẹp, hoàn chỉnh, chuyên nghiệp tới khán giả. Quỳnh thật tâm xin được rút kinh nghiệm sâu sắc và không ngừng nỗ lực hoàn thiện, sửa đổi để tốt hơn, chỉn chu hơn nữa”, cô viết trên trang cá nhân.

Phần biểu diễn gây tranh luận của Duyên Quỳnh tại Làn Sóng Xanh. Ảnh: BTC.

Không chỉ Duyên Quỳnh, nhiều tiết mục tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh vừa qua cũng vướng nghi vấn biểu diễn nhép. Trong đó, đáng chú ý là màn trình diễn Thiệp hồng đang gây sốt, với Tóc Tiên đảm nhận vai trò hát chính, cùng ban nhạc gồm MaiQuinn (trống), Yeolan (keytar), Đào Tử A1J (guitar bass) và Muộii (guitar).

Một số ý kiến chỉ ra việc động tác tay của các nghệ sĩ không khớp với phần âm thanh phát ra. Ngoại trừ Yeolan có kinh nghiệm biểu diễn nhạc cụ và đánh khá đúng, các thành viên còn lại đều trật với tiếng nhạc. Bộ trống trong tiết mục không được gắn micro thu âm trực tiếp.

Ngoài ra, khán giả còn dẫn chứng việc ban nhạc chính của chương trình đã diễn live xuyên suốt, nên âm thanh hoàn toàn đủ chất lượng cho việc diễn live của tiết mục. Song ban tổ chức và nghệ sĩ vẫn quyết định đánh nhép cho phần trình diễn.

Dù vậy, ở các video hậu trường, tập luyện, các nghệ sĩ đều thể hiện được khả năng chơi nhạc cụ thật. Một số khán giả cho biết việc sử dụng bản thu sẵn trên sân khấu lớn là lựa chọn mang tính kỹ thuật, nhằm đảm bảo chất lượng âm thanh đồng đều cho chương trình truyền hình trực tiếp.