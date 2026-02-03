Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Điều khiến Tom Cruise hoảng sợ, bỏ lại căn hộ 65 triệu USD

  • Thứ ba, 3/2/2026 19:47 (GMT+7)
Tom Cruise đã rời căn hộ 65,5 triệu USD tại London vì lo ngại an ninh. Vụ cướp táo tợn gần nơi ở khiến nam diễn viên cảm thấy không an toàn.

Mới đây, Tom Cruise được cho là đã rời khỏi căn hộ trị giá khoảng 65,5 triệu USD tại London do tình hình tội phạm tại khu vực anh sinh sống ngày một gia tăng.

Theo Daily Mail, nam diễn viên 63 tuổi đã sống tại khu Knightsbridge trong khoảng 5 năm. Tuy nhiên, một vụ cướp gần đó được xem là “giọt nước tràn ly”, khi sáu nghi phạm mang theo hung khí như dao rựa và búa tấn công vào một cửa hàng đồng hồ Rolex.

Tom Cruise anh 1

Khu vực Tom Cruise sinh sống.

“Vụ tấn công quá hung hãn vào cửa hàng bên dưới đã phơi bày rõ sự thiếu an ninh quanh các căn hộ trị giá hàng triệu bảng nơi Cruise sinh sống. Anh ấy từng rất thích đi dạo quanh khu vực này, nhưng dường như Knightsbridge ngày càng kém an toàn theo từng tuần. Trong một hoặc hai năm trở lại đây, anh ấy cảm nhận rõ khu vực đã xuống cấp”, nguồn tin chia sẻ.

Đội ngũ lễ tân trong tòa nhà được cho là sững sờ trước quyết định rời đi đột ngột của Tom Cruise. Một người nói: “Mọi thứ diễn ra rất nhanh, điều này khiến nhân viên trong tòa nhà nơi có căn penthouse của anh ấy vô cùng bất ngờ”.

Trước đó, Tom Cruise nhiều lần công khai bày tỏ tình cảm đặc biệt với nước Anh, coi đây vừa là nơi làm việc, vừa là không gian riêng tư. Tuy nhiên, các nguồn tin cho rằng nam diễn viên đang cân nhắc quay lại Mỹ hoặc tìm kiếm bất động sản ở những khu vực yên tĩnh hơn như vùng Cotswolds.

Tom Cruise anh 2

Tom Cruise rời căn hộ ở khu Knightsbridge vì vấn đề an ninh. Ảnh: Film Magic.

Gần đây, theo nguồn tin của Daily Mail, Tom Cruise chia tay tình trẻ Ana de Armas vì cả hai có một số bất đồng quan điểm, không thể tìm được cách dung hòa khi ở bên nhau. Hai ngôi sao sau nhiều tháng hẹn hò nhận ra rằng họ nên làm bạn thay vì làm người yêu.

Theo người này, nguyên nhân cả hai bất đồng chủ yếu xuất phát từ những vấn đề của Tom Cruise: “Hoặc là bạn yêu mến Tom hoặc là bạn không thể chịu đựng nổi vì quá khó để bắt kịp nhịp sống của anh ấy”. Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết khả năng hai diễn viên tái hợp là rất thấp, vì Tom hiếm khi muốn quay lại với người cũ.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Girl on Girl, tác giả Sophie Gilbert đã thực hiện một cuộc điều tra về những thiên kiến giới tính sâu sắc đã được gieo mầm và nuôi dưỡng bởi văn hóa đại chúng từ cuối những năm 1990 đến đầu thập niên 2000. Với cách tiếp cận toàn diện, Gilbert đem đến một góc nhìn mới về một thời kỳ văn hóa đã qua và chỉ ra những tổn thương ngầm nhưng nghiêm trọng mà thời kỳ ấy đã gây ra cho phụ nữ. Đặc biệt là những cô gái trẻ lớn lên trong giai đoạn đó.

Minh An

Tom Cruise Tom Cruise giải trí phim ảnh diễn viên

  • Tom Cruise

    Tom Cruise

    Tom Cruise có tên thật là Thomas Cruise Mapother IV, là một nam diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình ở tuổi 19 với bộ phim Endless Love và gây được sự chú ý từ công chúng với vai diễn Trung úy Pete "Maverick" Mitchell trong Top Gun. Cruise cũng được biết đến rộng rãi với vai diễn điệp viên IMF Ethan Hunt trong loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi. Anh là một trong những nam diễn viên có doanh thu phim cao nhất toàn cầu.

    • Ngày sinh: 3/7/1962
    • Nơi sinh: Syracuse, New York, Mỹ
    • Vợ: Mimi Rogers (1987-1990), Nicole Kidman (1990-2001), Katie Holmes (2006-2012)
    • Con: 3

Đọc tiếp

