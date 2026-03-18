'Tình địch màn ảnh' của Minh Trang

  Thứ tư, 18/3/2026 12:24 (GMT+7)
Sự xuất hiện của Hà Lê trong "Không giới hạn" tạo bước ngoặt cho tuyến tình cảm. Thùy Anh bước đầu gây chú ý khi vào vai tình cũ của Minh Kiên.

Trong phim truyền hình Không giới hạn, sự xuất hiện của Hà Lê (Thùy Anh) những tập gần đây đang thu hút sự chú ý của khán giả khi tạo nên nút thắt mới cho tuyến tình cảm của các nhân vật. Trong phim, nhân vật là người yêu cũ của Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn), đồng thời trở thành “tình địch màn ảnh” của Lam Anh (Minh Trang).

Hà Lê (Thùy Anh) trong Không giới hạn.

Theo diễn biến, Hà Lê và Minh Kiên từng có mối quan hệ tình cảm sâu đậm trước khi chia tay khoảng bốn năm trước. Sau đó, Hà Lê ra nước ngoài sinh sống và kết hôn với người khác, song cuộc hôn nhân này không hạnh phúc và cuối cùng dẫn đến ly hôn. Khi trở về Việt Nam, cô chủ động tìm gặp lại Kiên và bày tỏ mong muốn nối lại tình cảm trong quá khứ.

Sự trở lại của Hà Lê diễn ra đúng thời điểm Minh Kiên đang vướng vào nhiều biến cố, từ áp lực dư luận đến những khó khăn trong công việc. Điều này khiến mối quan hệ giữa anh và Lam Anh, con gái một vị tướng trong quân đội, đứng trước nhiều thử thách. Trong một tình huống đáng chú ý gần đây, Hà Lê bất ngờ tìm đến nhà Kiên và chạm mặt Lam Anh, tạo nên cuộc đối đầu trực diện đầu tiên giữa hai nhân vật nữ.

Trước đề nghị quay lại của tình cũ, Minh Kiên đã thẳng thắn từ chối. Tuy vậy, sự xuất hiện của Hà Lê vẫn khiến câu chuyện tình cảm trong phim trở nên phức tạp hơn, đồng thời tạo thêm kịch tính cho mạch truyện.

Nhân vật Hà Lê do diễn viên Thùy Anh đảm nhận. Sinh năm 1995, cô từng tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Gái già lắm chiêu 2, Rừng thế mạng, Tình yêu và tham vọng hay Đừng nói khi yêu.

Thùy Anh sở hữu ngoại hình nổi bật với gương mặt sắc sảo, vóc dáng cân đối và phong cách hiện đại. Ngoài đời, cô thường theo đuổi hình ảnh cá tính, quyến rũ.

Diễn xuất của Thùy Anh trong vai Hà Lê hiện ở mức ổn, tạo được cảm giác một người phụ nữ từng trải, còn nhiều vướng bận. Tuy nhiên, cách thể hiện của nữ diễn viên vẫn khá an toàn, chưa có nhiều điểm nhấn rõ rệt. Bên cạnh đó, do mới xuất hiện và chưa vào cao trào, nhân vật chưa có nhiều cơ hội để bộc lộ rõ nét hơn về tâm lý và cá tính.

Diễn viên Thùy Anh ngoài đời. Ảnh: @thuyanh.

Phim truyền hình Không giới hạn khai thác những khó khăn, gian khổ cùng sự hy sinh thầm lặng của người lính. Steven Nguyễn vào vai Trung tá Đào Minh Kiên, cán bộ thuộc lực lượng Cứu hộ - Cứu nạn.

Tác phẩm đánh dấu lần đầu hợp tác của Steven Nguyễn - Minh Trang. Minh Trang từng tiết lộ Steven Nguyễn ngoài đời lại khá hướng nội. Khi không quay, anh thường đeo tai nghe và ngồi yên một chỗ. Ngược lại, cô tự nhận mình năng động và nói nhiều hơn.

Trước Không giới hạn, Minh Trang từng đóng MV hay một số phim như Bạch mã hoàng tử, Cây táo nở hoa, Tình khúc Bạch Dương...

Minh An

