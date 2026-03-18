Ali Hoàng Dương vướng tranh cãi

Ali Hoàng Dương nhắc đến hai mùa Anh trai “say hi” trong buổi giao lưu. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền và gây tranh cãi.

Mới đây, trong một buổi giao lưu khán giả, Ali Hoàng Dương đã có một số phát ngôn gây tranh cãi khi so sánh hai mùa của Anh trai "say hi".

Cụ thể, nam ca sĩ nói: “Không có mùa 1 thì làm sao có mùa 2 được. Không có Regret, Hút, No far no star thì làm sao có mùa 2 được”.

Ali Hoàng Dương tham gia Anh trai "say hi" mùa 1. Ảnh: @alihoangduong.

Ngay sau đó, Ali Hoàng Dương dường như nhận ra phát ngôn của mình có phần nhạy cảm nên nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện sang việc tổ chức concert Anh trai "say hi" cho cả hai mùa. Dù vậy, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này vẫn nhanh chóng lan truyền và gây tranh luận trên mạng xã hội.

Dưới phần bình luận, một số ý kiến nhận xét nam ca sĩ thiếu sự cân nhắc trong phát ngôn, đặc biệt khi là đàn anh hoạt động lâu năm trong nghề. Bên cạnh đó, cũng có những bình luận cho rằng phát ngôn này phần nào ảnh hưởng đến hình ảnh của anh trong mắt khán giả.

Dù vậy, một số khán giả cho rằng phát ngôn của Ali Hoàng Dương không sai. Theo họ, mùa đầu tiên thường là nền tảng để các mùa sau được thực hiện. Trước những ý kiến trái chiều, nam ca sĩ chưa lên tiếng.

Trước đó, chủ đề so sánh giữa hai mùa của chương trình cũng từng gây tranh cãi. Việc đêm chung kết Anh trai "say hi" mùa 2 có sự xuất hiện dày đặc của các nghệ sĩ mùa 1 khiến nhiều khán giả không đồng tình.

Ali Hoàng Dương (sinh năm 1996) là ca sĩ trưởng thành từ chương trình Giọng hát Việt 2017, nơi anh giành ngôi quán quân trong đội Thu Minh. Sở hữu chất giọng tốt cùng khả năng trình diễn ổn định, nam ca sĩ từng ghi dấu ấn với một số sản phẩm như Theo anh, Yêu em dại khờ, song sự nghiệp chưa thật sự nổi bật.

Tại chương trình Anh trai “say hi”, Ali Hoàng Dương tham gia với kỳ vọng làm mới hình ảnh và tìm kiếm bước tiến mới. Dù góp mặt trong nhiều tiết mục nổi bật, anh không đạt thứ hạng cao và dừng chân sau sau live stage 4.