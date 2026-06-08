Pax Thiên chơi pickleball cùng mẹ

Pax Thiên cùng Angelina Jolie tham gia trận đấu pickleball từ thiện ở Los Angeles. Sự kiện thu hút nhiều ngôi sao nổi tiếng tham dự.

Theo PeoPle, Angelina Jolie vừa xuất hiện bên con trai Pax Thiên tại một sự kiện gây quỹ ở Los Angeles. Ngoài hai mẹ con Jolie, Billie Eilish, Finneas, Kristen Bell, Dax Shepard và Melanie “Mel” C (Spice Girls) cũng tham dự.

Tại sự kiện, Angelina Jolie và Pax Thiên cùng ra sân pickleball, bắt cặp trong một trận đấu đôi. Các hình ảnh được ghi lại cho thấy Pax Thiên tập trung thi đấu, có khoảnh khắc bật nhảy và xoay người để đánh trả bóng về phía đội đối thủ. Bên cạnh con trai, Angelina Jolie cầm vợt theo dõi trận đấu và phối hợp cùng Pax trên sân.

Angelina Jolie và Pax Thiên trong trận pickleball mới đây. Ảnh:timesofindia.

Trong lần xuất hiện này, Angelina Jolie chọn phong cách đơn sắc quen thuộc với trang phục đen, mũ rộng vành màu nâu nhạt, kính đen. Pax Thiên mặc áo phông trắng, quần nhung kẻ màu nâu, giày Converse trắng, phối thêm trang sức bạc và mũ lưỡi trai.

Sự kiện đánh dấu lần đầu Angelina Jolie xuất hiện công khai cùng Pax Thiên kể từ tháng 9/2024, khi hai mẹ con dự buổi chiếu phim Maria tại Liên hoan phim New York. Khi đó, nữ diễn viên còn đi cùng con gái Zahara Marley Jolie và con trai Maddox Chivan Jolie-Pitt.

Trước đó, ngày 23/1, Pax Thiên cũng xuất hiện tại Liên hoan phim Sundance để tham dự buổi chiếu phim Self Custody. Dù từng góp mặt trong một số dự án điện ảnh, trong đó có vai diễn trong Maleficent (2014) của Angelina Jolie và vai lồng tiếng trong Kung Fu Panda 3 (2016), Pax Thiên thường kín tiếng và ít xuất hiện trước truyền thông. Vì vậy, khoảnh khắc anh cùng mẹ tham gia sự kiện thể thao gây quỹ ở Los Angeles thu hút sự chú ý.

Angelina Jolie có Pax Thiên cùng năm người con khác với chồng cũ Brad Pitt: Maddox, (24 tuổi), Zahara (21 tuổi), Shiloh (20 tuổi), và cặp song sinh Knox – Vivienne (17 tuổi). Cặp đôi đạt thỏa thuận ly hôn năm 2024, sau hơn 8 năm tranh chấp pháp lý căng thẳng kể từ khi chia tay năm 2016.

Trong một bài phỏng vấn trên Vouge, Angelina Jolie chia sẻ chính 6 người con đã "cứu rỗi" cô. Ảnh: WireImage.

Nguồn tin cũng nhấn mạnh Angelina Jolie rất chú trọng việc nuôi dạy các con, khuyến khích con sống đúng cá tính, sở thích và tài năng riêng.

“Cô ấy luôn yêu những tính cách, sở thích và tài năng khác nhau của từng người con. Cô ấy luôn nỗ lực ủng hộ những điều quan trọng đối với mỗi đứa trẻ”, nguồn tin của People cho biết.

Người này nói thêm: “Cô ấy là kiểu người mẹ thật lòng muốn có mặt trong những khoảnh khắc quan trọng của các con, và các con rất yêu cô ấy. Chúng thường nói rằng cô là người mẹ tuyệt vời nhất, và điều đó khiến cô xúc động đến rơi nước mắt".