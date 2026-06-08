Diễn viên Kim Soo Hyun tái xuất làng giải trí sau hơn một năm gián đoạn hoạt động vì những lùm xùm xoay quanh vụ kiện tụng

Thông tin Kim Soo Hyun tái xuất sau lùm xùm đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Ngày 8/6, đại diện công ty quản lý Gold Medalist của nam diễn viên xác nhận với tờ Star News: “Đúng là Kim Soo Hyun sẽ tham gia buổi chụp quảng cáo cho thương hiệu thời trang Philippines Bench vào ngày 14/7 tới”. Đây là hoạt động đánh dấu lần đầu tiên tài tử trở lại sau hơn 1 năm "ở ẩn" vì lùm xùm đời tư.

Trước đó, Kim Soo Hyun đã tạm ngừng các hoạt động nghệ thuật sau khi vướng phải loạt tin đồn tiêu cực, trong đó có cáo buộc cho rằng anh từng hẹn hò cố diễn viên Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên. Những tranh cãi này khiến việc ghi hình loạt phim Knock Off của Disney+ bị hoãn vô thời hạn, trong khi nam diễn viên cũng gần như chấm dứt các hoạt động nghệ thuật.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tài tử bắt đầu có dấu hiệu hoạt động trở lại khi sự việc có diễn biến mới.

Kim Soo Hyun tái xuất sau ồn ào. Ảnh: Star News.

Ngày 5/6, Gold Medalist công bố kết quả điều tra của cảnh sát liên quan đến đơn kiện mà công ty đã đệ trình đối với Kim Se Ui - người đứng sau kênh YouTube Viện Garo Sero.

Theo đó, các cáo buộc gồm vi phạm Luật Thúc đẩy sử dụng mạng thông tin và bảo vệ thông tin (tội phỉ báng bằng cách phát tán thông tin sai sự thật), vi phạm Luật Phòng chống tội phạm theo dõi, vi phạm Luật Đặc biệt về xử phạt tội phạm tình dục (phát tán hình ảnh quay bằng thiết bị ghi hình), cùng các hành vi như cưỡng ép bất thành và đe dọa đã được cơ quan điều tra xác định là có cơ sở.

Gold Medalist cho biết cảnh sát đã chuyển hồ sơ Kim Se Ui sang viện kiểm sát và đề nghị tạm giam do tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Công ty cũng bày tỏ lòng biết ơn tới những người đã lên tiếng bảo vệ Kim Soo Hyun trong suốt khoảng thời gian qua.

“Mặc dù không phải là người trực tiếp liên quan đến vụ việc, nhiều người đã kiên nhẫn chờ đợi các thủ tục pháp lý và lên tiếng thay cho Kim Soo Hyun trong thời gian dài. Chúng tôi chân thành cảm ơn họ. Chúng tôi cũng xin cảm ơn những người đã trực tiếp điều tra, tìm hiểu sự thật cũng như tất cả những ai góp phần giúp công chúng biết rõ bản chất của vụ việc này”, phía công ty quản lý của Kim Soo Hyun viết.