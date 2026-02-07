Người mẫu 21 tuổi qua đời

Người mẫu Cristina Pérez Galcenco được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Málaga. Cô mất do vấn đề sức khỏe, không có dấu hiệu bạo lực.

Theo People, người mẫu quốc tế Cristina Pérez Galcenco được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở tỉnh Málaga (Tây Ban Nha).

Cristina Pérez Galcenco là con gái của cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Tây Ban Nha Nacho Pérez và bà Tatiana Galcenco. Nữ người mẫu được cho là đã chuyển đến Caleta de Vélez (Málaga) để theo học một khóa đào tạo trước khi xảy ra sự việc.

Các nguồn tin cho biết, Cristina Pérez qua đời do vấn đề sức khỏe. Lực lượng chức năng không ghi nhận dấu hiệu bạo lực hay tác động từ bên ngoài.

Hình ảnh Pérez Galcenco. Ảnh: LNE.

Sự ra đi ở tuổi 21 của Pérez Galcenco đã gây sốc trong cộng đồng thời trang quốc tế và tại quê nhà Tây Ban Nha. Cristina từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng cô đam mê thể dục nhịp điệu và mơ ước một ngày xuất hiện trên sàn diễn của Victoria’s Secret.

Cristina bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ khi chưa đầy 15 tuổi, ra mắt tại Pasarela Campoamor - sự kiện thời trang thường niên tổ chức ở Nhà hát Campoamor, Oviedo. Trong những năm tiếp theo, cô đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên các sàn diễn quốc tế, trình diễn tại Madrid, Paris, Milan, London và Trung Quốc, đồng thời tham gia các chiến dịch cho những thương hiệu thời trang lớn như Stradivarius, Versace và Louis Vuitton.

Ban tổ chức Campoamor Fashion Show đã đăng tải thông điệp tưởng niệm trên mạng xã hội, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của nữ người mẫu trẻ. Nhà tạo mẫu tóc Manuel Mon cũng chia sẻ lời tri ân, nhấn mạnh sự dịu dàng, tính chuyên nghiệp và năng lượng tích cực mà Cristina mang đến cho mỗi dự án.

Theo La Nueva España, linh cữu của Cristina Pérez Galcenco sẽ được quàn từ 17h ngày 6/2 (giờ địa phương) tại nhà tang lễ Puente Nora ở Lugones, Asturias. Lễ tang dự kiến diễn ra vào ngày 7/2 tại một nhà thờ trong cùng thị trấn.