Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Jessie Buckley mặc xuyên thấu

  • Thứ sáu, 27/2/2026 16:42 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Tại buổi công chiếu "The Bride!", Jessie Buckley gây chú ý khi diện thiết kế xuyên thấu, tôn tinh thần quyền lực, nổi loạn. Cô là ứng viên nặng ký tại Oscar sắp tới.

Theo Daily Mail, tại buổi công chiếu bộ phim The Bride! diễn ra ở London, Jessie Buckley thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong thiết kế xuyên thấu thuộc bộ sưu tập Maison Margiela Artisanal xuân/hè 2024.

Trang phục là lớp vải đen mỏng ôm sát, để lộ corset siết eo bên trong, tạo hiệu ứng gợi cảm nhưng vẫn mang tinh thần cổ điển. Buckley cho biết cô và stylist đã lựa chọn chiếc váy này ngay từ đầu khi tìm kiếm trang phục cho buổi ra mắt.

Jessie Buckley anh 1

Hình ảnh gợi cảm ít thấy của Jessie Buckley. Ảnh: PA Wire.

Nữ diễn viên chia sẻ bộ đồ mang lại cho cô cảm giác “quyền lực, nữ tính”, đồng thời thể hiện tinh thần “nổi loạn, không thể bị kiểm soát” - phù hợp với hình tượng nhân vật trong phim.

Đáng chú ý, Jessie Buckley tham dự sự kiện trong tâm thế phấn khởi sau khi vừa giành giải Nữ chính xuất sắc tại BAFTA cho vai Agnes trong Hamnet. Bên cạnh đó, cô được đánh giá là ứng viên tiềm năng tại Oscar sắp tới. Việc lựa chọn thiết kế xuyên thấu lần này được xem là bước chuyển hình ảnh, khi nữ diễn viên tạm rời phong cách công chúa quen thuộc trên thảm đỏ để hướng đến tinh thần cá tính và thời trang hơn.

Bên cạnh Jessie Buckley, sự kiện ghi nhận sự xuất hiện của đông đủ ê-kíp sản xuất và khách mời trong giới giải trí. Christian Bale, vào vai quái vật Frankenstein, thu hút ống kính khi tạo dáng cùng bạn diễn trên thảm trắng. Nam diễn viên trước đó cũng chia sẻ về quá trình hóa trang kéo dài 6 tiếng mỗi ngày để vào vai, khiến anh phải tìm cách “xả” bằng việc la hét cùng ê-kíp hậu trường.

Jessie Buckley anh 2Jessie Buckley anh 3

Christian Bale tại sự kiện. Ảnh: Shutterstock

The Bride! do Maggie Gyllenhaal đạo diễn, là phiên bản tái hiện câu chuyện Bride of Frankenstein, lấy bối cảnh Chicago thập niên 1930. Trong phim, Buckley vào vai một phụ nữ bị sát hại và được hồi sinh để trở thành bạn đồng hành của quái vật Frankenstein.

Jessie Buckley sinh năm 1989 là diễn viên người Ireland, được đào tạo tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoàng gia (RADA, London). Cô bắt đầu được chú ý sau chương trình tìm kiếm tài năng của BBC I’d Do Anything (2008), trước khi chuyển hướng sang diễn xuất chuyên nghiệp. Buckley gây tiếng vang với các dự án như Beast, Wild Rose, series ChernobylFargo, đồng thời nhận đề cử Oscar cho vai diễn trong The Lost Daughter.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Hồng Đào khác lạ

Hồng Đào chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ con gái sau thời gian xa cách. Ở tuổi 63, nữ nghệ sĩ gây chú ý với diện mạo khác lạ, được nhận xét trẻ trung hơn trước.

6 giờ trước

Kanye West nỗ lực cứu vãn hôn nhân

Kanye West được cho là đang nỗ lực cứu vãn hôn nhân sau loạt phát ngôn gây tranh cãi. Nam rapper đã đi điều trị tâm lý theo yêu cầu của vợ.

42:2533 hôm qua

Jessica Alba mặn nồng bên người tình kém 11 tuổi ngay sau ly hôn

Jessica Alba xuất hiện tình tứ bên bạn trai kém 11 tuổi trong chuyến nghỉ dưỡng tại Miami. Khoảnh khắc thân mật của cặp đôi diễn ra ngay sau khi cô hoàn tất thủ tục ly hôn.

10:18 18/2/2026

Minh An

Jessie Buckley giải trí Oscar xuyên thấu

Đọc tiếp

Xuan Nghi truoc khi cuoi hinh anh

Xuân Nghi trước khi cưới

1 giờ trước 15:55 27/2/2026

0

Xuân Nghi và bạn trai kỹ sư trải qua khoảng 4 năm hẹn hò trước khi đính hôn. Cả hai đã lên kế hoạch tổ chức lễ cưới trong thời gian tới.

Kim Tae Ri mac lo noi y hinh anh

Kim Tae Ri mặc lộ nội y

2 giờ trước 15:25 27/2/2026

0

Hình mới của Kim Tae Ri đang nhận được sự chú ý. Loạt ảnh được chụp tại Tuần lễ thời trang Milan.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý