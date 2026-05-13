Sydney Sweeney say đắm bạn trai

Sydney Sweeney thu hút chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc tình tứ bên bạn trai Scooter Braun. Cặp đôi ngày càng quấn quýt sau thời gian công khai hẹn hò.

Theo Page Six, mới đây, nữ diễn viên Euphoria Sydney Sweeney đã chia sẻ một video ghi lại những khoảnh khắc tình cảm giữa cô và bạn trai Scooter Braun. Cặp đôi không ngừng thể hiện tình yêu trong suốt video, trong đó họ xuất hiện tại các địa điểm như bãi biển, trong chuyến đi trực thăng và khi tham gia lặn biển.

Đặc biệt, Braun liên tục hôn lên cổ Sweeney khi cả hai đang cùng nhau ngắm hoàng hôn tại bãi biển. Cặp đôi cũng hôn trong lúc khiêu vũ, thể hiện tình yêu sâu đậm.

Bài đăng này được Sweeney chia sẻ gần hai tuần sau khi cô chính thức công khai mối quan hệ với Braun trên mạng xã hội. Trước đó, vào ngày 1/5, nữ diễn viên đã chia sẻ một loạt ảnh cô và Braun đã có những khoảnh khắc thân mật tại Stagecoach Music Festival 2026. Trong đó, đáng chú ý là bức ảnh Sweeney ngồi trên vai Braun, cùng nhau thưởng thức màn trình diễn của ca sĩ Ella Langley.

Sydney Sweeney chia sẻ video đầy tình cảm cùng bạn trai Scooter Braun.

Mối quan hệ giữa Sweeney và Braun bắt đầu vào mùa thu năm ngoái, sau khi họ gặp nhau tại đám cưới trị giá 50 triệu USD của Jeff Bezos và Lauren Sánchez ở Italy vào tháng 6/2025. Một nguồn tin cho biết, dù ban đầu Braun lo ngại về sự chênh lệch tuổi tác, nhưng anh đã bị sự cuốn hút của Sweeney thuyết phục và quyết định theo đuổi mối quan hệ này.

Sydney Sweeney là ngôi sao của các series đình đám như Euphoria và The White Lotus, thu hút lượng fan lớn toàn cầu nhờ sự nghiệp thăng tiến nhanh và phong cách gợi cảm, cá tính. Trong khi đó, Scooter Braun là một trong những nhân vật quyền lực của ngành âm nhạc Mỹ, từng phát hiện và quản lý nhiều ngôi sao lớn như Justin Bieber và Ariana Grande trước khi lui về hậu trường kinh doanh âm nhạc và truyền thông.

Việc họ hẹn hò cũng thu hút nhiều luồng phản ứng trái chiều. Không ít người tỏ ra thích thú với chuyện tình “trai lớn - gái trẻ”, trong khi đó những tranh cãi xuất hiện chủ yếu do đời tư của cả hai, ví dụ việc Scooter Braun từng vướng tranh cãi liên quan đến quyền sở hữu âm nhạc của Taylor Swift.