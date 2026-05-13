Nam ca sĩ bị ném điện thoại vào đầu, chấn động não nhẹ

Oli Sykes, thủ lĩnh ban nhạc Bring Me The Horizon, bị chấn động não nhẹ sau khi bị ném điện thoại trúng đầu giữa lúc biểu diễn. Dù bị thương, anh vẫn tiếp tục đêm nhạc.

Theo Mirror, trong một buổi biểu diễn của ban nhạc Bring Me The Horizon tại Enterprise Center, Oli Sykes, thủ lĩnh ban nhạc, đã bị ném một chiếc điện thoại trúng đầu.

Sự cố xảy ra trong khi ban nhạc đang biểu diễn ca khúc Happy Song. Khi chiếc điện thoại được ném từ phía khán giả, Oli Sykes đã tỏ ra bối rối và thốt lên: "Ai là người ném điện thoại vào đầu tôi vậy?" trước khi đưa chiếc điện thoại cho nhân viên an ninh đứng gần sân khấu.

Oli Sykes cho biết bản thân bị chấn động não nhẹ. Ảnh: @olobersykes.

Dù bị thương, Oli Sykes vẫn tiếp tục biểu diễn và hoàn thành buổi diễn trước 22.000 người hâm mộ. Tuy nhiên, ban nhạc đã cắt ngắn set diễn từ 17 bài xuống còn 16 bài.

Sau sự cố, Oli Sykes đã chia sẻ tình hình sức khỏe của mình trên Instagram. Anh cho biết mình bị chấn động não nhẹ và cảm thấy khó chịu khi hát vì áp lực lên vết thương.

“Chào mọi người, tôi chỉ muốn cho mọi người biết là tôi ổn. Cú điện thoại đập vào đầu chắc chắn là rất đau, và tôi đã bị chấn động não nhẹ, nhưng phần sưng đã giảm đi khá nhiều rồi. Tối qua tôi hơi chật vật trên sân khấu vì việc hát tạo rất nhiều áp lực lên vết thương, khiến mọi thứ trở nên hơi mất phương hướng trong lúc biểu diễn. Vì vậy, tôi xin lỗi nếu phần trình diễn của mình trông có vẻ thiếu nhiệt huyết. Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm và lo lắng cho tôi", Sykes viết.

Sự việc này đã gây xôn xao mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự bất bình với hành động ném điện thoại của khán giả. Một số khán giả cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận trong một buổi biểu diễn nghệ thuật và hy vọng những sự cố như vậy sẽ không tái diễn trong tương lai.

Bring Me The Horizon là ban nhạc rock/metal đến từ Sheffield, Anh, được thành lập vào năm 2004. Nhóm thường được gọi tắt là BMTH và hiện gồm các thành viên chính: Oli Sykes (giọng ca chính), Lee Malia (guitar), Matt Kean (bass), và Matt Nicholls (trống).

Ban nhạc nổi tiếng với phong cách âm nhạc đặc trưng, bắt đầu từ metalcore và deathcore, sau đó dần chuyển sang alternative rock, electronic rock và pop rock, thử nghiệm với nhiều thể loại khác nhau.

Bring Me The Horizon đã được đề cử nhiều giải thưởng lớn như BRIT Awards và Grammy, đồng thời bán được hơn 5 triệu album trên toàn cầu. Họ là một trong những ban nhạc rock hàng đầu tại Anh quốc.