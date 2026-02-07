Bom tấn của Cổ Thiên Lạc gặp khó tại Việt Nam

"Tần Tần Ký" - bom tấn 45 triệu USD do Cổ Thiên Lạc góp vốn và đóng chính - khởi đầu kém khả quan tại thị trường Việt Nam. Sau hai ngày chiếu, phim chỉ thu 1,4 tỷ đồng.

Tần Tần Ký - bom tấn có kinh phí 45 triệu USD do Cổ Thiên Lạc góp vốn và đóng chính - gây chú ý khi cập bến thị trường Việt Nam vào đầu tháng 2/2026. Tuy nhiên, trái với nhiều kỳ vọng ban đầu, tác phẩm lại có màn khởi động tương đối kém khả quan.

Sau hai ngày ra rạp, Tần Tần Ký chỉ thu về khoảng 1,4 tỷ đồng , xếp thứ ba trên bảng tổng sắp doanh thu, dù không phải đối đầu với những đối thủ quá mạnh. Riêng ngày 6/2, phim đạt 633 triệu đồng với 5.753 vé bán ra trên 1.241 suất chiếu, trung bình mỗi suất chỉ khoảng 4 vé - mức thấp so với mặt bằng chung.

Trước đó, bộ phim gần nhất của Cổ Thiên Lạc ra mắt tại Việt Nam là Cửu Long Thành trại: Vây thành, từng có khởi đầu hơn 8 tỷ đồng và khép lại hành trình phòng vé với gần 50 tỷ đồng . Với tình hình hiện tại, khả năng Tần Tần Ký tái lập được thành tích tương tự là rất khó.

Cổ Thiên Lạc góp 30% kinh phí sản xuất, theo QQ.

Ở phương diện khác, dẫn đầu phòng vé thời điểm này là phim hoạt hình Trung Quốc Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng, thu hơn 1 tỷ đồng trong ngày 6/2. Dù vậy, đây thực chất đã là giai đoạn tác phẩm bắt đầu hạ nhiệt. Trước đó, bộ phim phóng tác từ Tây Du Ký từng tạo nên cơn sốt phòng vé và hiện đã vượt mốc 28 tỷ đồng sau một tuần công chiếu.

Tần Tần Ký là dự án điện ảnh được đầu tư kinh phí lớn, đồng thời mang nhiều ý nghĩa với Cổ Thiên Lạc. Đây là hậu truyện của series truyền hình kinh điển A Step Into the Past ra mắt năm 2001, từng đưa nam diễn viên lên hàng sao hạng A tại Hong Kong nhờ vai Hạng Thiếu Long.

Ở phiên bản điện ảnh, Tần Tần Ký lấy bối cảnh 19 năm sau phần truyền hình, xoay quanh việc Hạng Thiếu Long bị cuốn trở lại vòng xoáy quyền lực khi một nhóm người hiện đại du hành ngược thời gian nhằm thay đổi lịch sử.

Về mặt thương mại, Tần Tần Ký có khởi đầu khá tích cực tại Trung Quốc với hơn 14 triệu USD sau ba ngày công chiếu, đồng thời lập kỷ lục doanh thu ngày mở màn và tuần đầu tại Hong Kong - Ma Cao. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng chững lại khi đối đầu các bom tấn Hollywood.

Theo dự đoán của Maoyan và QQ, tổng doanh thu toàn cầu của phim chỉ dao động khoảng 55- 57 triệu USD , thấp xa kỳ vọng ban đầu. Hiện tại, dự án gần như sẽ rơi vào cảnh thua lỗ, ước tính lỗ ròng từ 14- 15 triệu USD .

Đáng chú ý, thông qua công ty sản xuất One Cool Film, Cổ Thiên Lạc trực tiếp góp khoảng 30% vốn cho dự án, đồng nghĩa với việc cá nhân anh phải gánh chịu thiệt hại đáng kể.