Hồng Đăng gây bàn tán

Hồng Đăng tái xuất phim ảnh sau hơn 3 năm vắng bóng trong "Đồng hồ đếm ngược". Anh vào vai người đàn ông đào hoa, hay lừa dối.

Mới đây, Hồng Đăng gây chú ý khi tái xuất sóng phim truyền hình giờ vàng với một vai nhỏ trong Đồng hồ đếm ngược. Trong phim, anh vào vai Khang - người đàn ông đào hoa, vẫn duy trì mối quan hệ với một phụ nữ (do Quách Thu Phương đóng) để vụ lợi, đồng thời vẫn qua lại với nhiều cô gái trẻ bên ngoài.

Đây là dự án truyền hình đầu tiên Hồng Đăng tham gia kể từ ồn ào đời tư cách đây hơn 3 năm. Nam diễn viên xuất hiện trong trang phục vest lịch lãm, sơ mi trắng. Phần thể hiện của anh được đánh giá ở mức ổn, khi truyền tải khá rõ nét tính cách lăng nhăng, thường xuyên lừa dối của nhân vật. Tuy vậy, một bộ phận khán giả cho rằng vai diễn này tương đối nhàm chán và chưa thực sự phù hợp với Hồng Đăng.

Ngoại hình của nam diễn viên cũng có nhiều thay đổi. Anh được nhận xét có vóc dáng và gương mặt đầy đặn hơn so với giai đoạn trước đây.

Hình ảnh Hồng Đăng trong Đồng hồ đếm ngược.

Thực chất, nhân vật của Hồng Đăng trong Đồng hồ đếm ngược có thời lượng xuất hiện hạn chế, không giữ vai trò trung tâm. Ở phần bình luận, khán giả đưa ra nhiều ý kiến khác nhau trước màn tái xuất của nam diễn viên. Về phía Hồng Đăng, anh không chia sẻ về phim trên trang cá nhân.

Sau hơn 3 năm vắng bóng khỏi màn ảnh, Hồng Đăng được cho là đang thử sức ở lĩnh vực kinh doanh, trong đó có bất động sản. Gần đây, nam diễn viên lập một kênh cá nhân chuyên giới thiệu bất động sản và hàng hiệu. Nhiều ý kiến bày tỏ sự tò mò trước việc anh rút lui khỏi hoạt động nghệ thuật để chuyển sang công việc bán bất động sản, song Hồng Đăng không đưa ra phản hồi liên quan.

Thời gian qua, Hồng Đăng cũng xuất hiện trong vai trò hỗ trợ vợ quản lý quán ăn và tham gia hoạt động mua bán ôtô. Trên trang cá nhân, anh chủ yếu chia sẻ hình ảnh đời sống gia đình cùng các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng.

Trước đó, vào tháng 7/2025, hình ảnh Hồng Đăng có mặt tại một phim trường ở Hà Nội từng gây chú ý, làm dấy lên tin đồn anh chuẩn bị trở lại.

Hồng Đăng sinh năm 1984, từng tham gia nhiều phim truyền hình như Cầu vồng tình yêu, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về...