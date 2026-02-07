Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Hồng Đăng gây bàn tán

  • Thứ bảy, 7/2/2026 09:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hồng Đăng tái xuất phim ảnh sau hơn 3 năm vắng bóng trong "Đồng hồ đếm ngược". Anh vào vai người đàn ông đào hoa, hay lừa dối.

Mới đây, Hồng Đăng gây chú ý khi tái xuất sóng phim truyền hình giờ vàng với một vai nhỏ trong Đồng hồ đếm ngược. Trong phim, anh vào vai Khang - người đàn ông đào hoa, vẫn duy trì mối quan hệ với một phụ nữ (do Quách Thu Phương đóng) để vụ lợi, đồng thời vẫn qua lại với nhiều cô gái trẻ bên ngoài.

Đây là dự án truyền hình đầu tiên Hồng Đăng tham gia kể từ ồn ào đời tư cách đây hơn 3 năm. Nam diễn viên xuất hiện trong trang phục vest lịch lãm, sơ mi trắng. Phần thể hiện của anh được đánh giá ở mức ổn, khi truyền tải khá rõ nét tính cách lăng nhăng, thường xuyên lừa dối của nhân vật. Tuy vậy, một bộ phận khán giả cho rằng vai diễn này tương đối nhàm chán và chưa thực sự phù hợp với Hồng Đăng.

Ngoại hình của nam diễn viên cũng có nhiều thay đổi. Anh được nhận xét có vóc dáng và gương mặt đầy đặn hơn so với giai đoạn trước đây.

Hong Dang anh 1

Hình ảnh Hồng Đăng trong Đồng hồ đếm ngược.

Thực chất, nhân vật của Hồng Đăng trong Đồng hồ đếm ngược có thời lượng xuất hiện hạn chế, không giữ vai trò trung tâm. Ở phần bình luận, khán giả đưa ra nhiều ý kiến khác nhau trước màn tái xuất của nam diễn viên. Về phía Hồng Đăng, anh không chia sẻ về phim trên trang cá nhân.

Sau hơn 3 năm vắng bóng khỏi màn ảnh, Hồng Đăng được cho là đang thử sức ở lĩnh vực kinh doanh, trong đó có bất động sản. Gần đây, nam diễn viên lập một kênh cá nhân chuyên giới thiệu bất động sản và hàng hiệu. Nhiều ý kiến bày tỏ sự tò mò trước việc anh rút lui khỏi hoạt động nghệ thuật để chuyển sang công việc bán bất động sản, song Hồng Đăng không đưa ra phản hồi liên quan.

Thời gian qua, Hồng Đăng cũng xuất hiện trong vai trò hỗ trợ vợ quản lý quán ăn và tham gia hoạt động mua bán ôtô. Trên trang cá nhân, anh chủ yếu chia sẻ hình ảnh đời sống gia đình cùng các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng.

Trước đó, vào tháng 7/2025, hình ảnh Hồng Đăng có mặt tại một phim trường ở Hà Nội từng gây chú ý, làm dấy lên tin đồn anh chuẩn bị trở lại.

Hồng Đăng sinh năm 1984, từng tham gia nhiều phim truyền hình như Cầu vồng tình yêu, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về...

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Bom tấn của Cổ Thiên Lạc gặp khó tại Việt Nam

"Tần Tần Ký" - bom tấn 45 triệu USD do Cổ Thiên Lạc góp vốn và đóng chính - khởi đầu kém khả quan tại thị trường Việt Nam. Sau hai ngày chiếu, phim chỉ thu 1,4 tỷ đồng.

5 giờ trước

Nữ ca sĩ ho ra máu liên tục

Baitoey Rsiam đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Cô tức ngực, khó thở và liên tục ho ra máu.

14 giờ trước

Cú sốc lớn nhất cuộc đời Britney Spears

Britney Spears nói cô “may mắn vì còn sống” sau những gì gia đình từng gây ra. Nữ ca sĩ thừa nhận đến nay vẫn sợ hãi, dù quyền giám hộ đã chấm dứt từ năm 2021.

29:1759 hôm qua

Minh An

Hồng Đăng Đồng hồ đếm ngược giải trí diễn viên

Đọc tiếp

Vo Kanye West pha vo im lang hinh anh

Vợ Kanye West phá vỡ im lặng

12 giờ trước 22:33 6/2/2026

0

Sau thời gian im lặng, Bianca Censori lần đầu lên tiếng về những thông tin đời tư. Đáng chú ý, cô đề cập tới cáo buộc bị chồng kiểm soát, phải mặc đồ hở hang.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý