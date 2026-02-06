Cú sốc lớn nhất cuộc đời Britney Spears

Britney Spears nói cô “may mắn vì còn sống” sau những gì gia đình từng gây ra. Nữ ca sĩ thừa nhận đến nay vẫn sợ hãi, dù quyền giám hộ đã chấm dứt từ năm 2021.

Britney Spears từng bị đặt dưới quyền giám hộ suốt 13 năm, bắt đầu từ năm 2008 sau các biến cố liên quan đến sức khỏe tâm thần. Trong thời gian này, cha cô - Jamie Spears - kiểm soát phần lớn tài chính và đời sống cá nhân của nữ ca sĩ. Quyền giám hộ chỉ chấm dứt vào năm 2021 theo phán quyết của tòa án.

Theo Mirror, mới đây, Britney Spears đăng tải một bài viết dài trên mạng xã hội, cho biết cô đã bị cô lập bởi người thân trong thời gian bảo hộ, đồng thời thừa nhận “may mắn vì còn sống” sau những gì đã trải qua.

“Là con người, tất cả những gì chúng ta thật sự muốn chỉ là được kết nối với nhau và không bao giờ cảm thấy cô đơn. Việc một số người trong gia đình ‘giúp đỡ’ bạn bằng cách cô lập bạn, khiến bạn cảm thấy bị bỏ rơi, là hoàn toàn sai”, nữ ca sĩ viết.

Jamie Spears được cho đã kiểm soát con gái trong thời gian dài. Ảnh: Page Six.

Cô cũng cho biết bản thân có thể tha thứ nhưng khó quên những tổn thương đã qua. “Tôi thực sự may mắn vì còn sống sau cách gia đình tôi đã đối xử với tôi trong quá khứ, và giờ đây tôi sợ họ”, cô chốt lại.

Thực chất, sau khi thoát khỏi quyền bảo hộ, Britney nhiều lần lên tiếng chỉ trích gia đình, bày tỏ sự thất vọng khi những người liên quan không thừa nhận sai lầm của mình.

Về phía Jamie Spears, ông từng khẳng định đã thực hiện vai trò người giám hộ một cách tận tụy và không có sai phạm. Tuy nhiên, cuối năm 2021, ông nộp đơn xin chấm dứt quyền giám hộ, dẫn đến việc tòa án hủy bỏ hoàn toàn cơ chế này.

Theo Variety, kể từ khi thoát khỏi quyền bảo hộ, Spears như sống cuộc đời khác. Cô tự do yêu đương và làm điều mình thích. Trên trang cá nhân, ca sĩ thường xuyên đăng tải các video nhảy sexy trong trang phục kiệm vải, nói về sở thích hiện tại. Sau ly hôn Sam Asghari, ca sĩ chưa phải lòng người mới.