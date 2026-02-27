Kim Tae Ri mặc lộ nội y

Hình mới của Kim Tae Ri đang nhận được sự chú ý. Loạt ảnh được chụp tại Tuần lễ thời trang Milan.

Ngày 27/2, tờ Herald Muse đưa tin Kim Tae Ri chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh của cô tại Tuần lễ thời trang Milan diễn ra ở Milan, Italy. Bức ảnh được công bố lần này cho thấy Kim Tae Ri tạo dáng trong bộ áo bra và quần màu xanh nhạt kết hợp áo khoác rộng màu xám. Theo truyền thông Hàn Quốc, Kim Tae Ri thu hút sự chú ý của khán giả bằng vẻ ngoài quyến rũ, tự tin.

Kim Tae Ri nhận được sự chú ý và tình cảm yêu mến của khán giả nhờ vai diễn Jeong Nyeon trong bộ phim truyền hình cùng tên phát sóng năm 2024. Jeong Nyeon khắc họa sự cạnh tranh, tình đoàn kết và giai đoạn trưởng thành rực rỡ của cô gái cùng tên. Jeong Nyeon được miêu tả là một thiên tài thanh nhạc, người đã tự thách thức bản thân để trở thành nữ diễn viên sân khấu quốc gia xuất sắc sau những năm 1950.

Hình ảnh mới của Kim Tae Ri. Ảnh: Herald Muse.

Kim Tae Ri cũng tham gia bộ phim hoạt hình gốc đầu tiên của Netflix Hàn Quốc, Lost in Starlight vào nửa đầu năm ngoái. Lost in Starlight kể về mối tình xa cách nhất thế giới giữa một phi hành gia và một nhạc sĩ. Kim Tae Ri và Hong Kyung đảm nhận phần lồng tiếng.

Hiện tại, cô ấy tham gia chương trình tạp kỹ Cô giáo Taeri sau giờ học của đài tvN. Đây là lần đầu tiên Kim Tae Ri tham gia một chương trình thường kỳ.

Kim Tae Ri sinh năm 1990, nổi tiếng với các bộ phim The Handmaiden, Quý ngài Ánh dương, Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt...