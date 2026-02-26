Cao Thái Hà nhập viện

Cao Thái Hà suy nhược cơ thể phải nhập viện. Sắp tới, nữ diễn viên điều chỉnh lịch trình công việc để dành thời gian chăm sóc bản thân.

Mới đây, trên trang cá nhân, Cao Thái Hà chia sẻ hình ảnh nằm trên giường bệnh. Đại diện của Cao Thái Hà cho biết thời gian qua cô gặp một số vấn đề riêng tư dẫn đến suy nhược cơ thể và phải nhập viện.

Cao Thái Hà gặp vấn đề sức khỏe. Ảnh: FBNV.

Nữ diễn viên đã được ra viện để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà. Quản lý cho biết tình hình của nữ diễn viên không nghiêm trọng. Tuy nhiên, ê-kíp của cô sẽ điều chỉnh lịch trình công việc để nữ diễn viên dành thêm thời gian nghỉ ngơi.

Thời gian qua, nữ diễn viên có một số bài đăng tâm trạng trên trang cá nhân, nhưng không chia sẻ rõ nội dung.

Cuối năm 2025, nữ diễn viên viết: “Đôi khi mình ở trong một giai đoạn tăm tối, mình nghĩ đã bị chôn vùi. Nhưng thật ra, mình đang ở điểm bắt đầu của một sự sống mới”. Cách đây ít ngày, Cao Thái Hà ẩn ý chia sẻ về việc bị hại. Nhiều khán giả, đồng nghiệp gửi lời hỏi thăm tới nữ diễn viên.

Cao Thái Hà sinh năm 1990, tham gia Hoa hậu Việt Nam 2008. Cô là gương mặt quen thuộc qua nhiều phim truyền hình. Nhờ vai diễn Diệu Ngọc trong phim Bán chồng, cô giành giải Cánh diều cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Ngoài ra, Cao Thái Hà còn tham gia các phim như Phiêu bạt giữa cuộc đời, Cung đường bí ẩn, Đồng tiền quỷ ám, Tiếng sét trong mưa…