Diễn viên Bích Thủy mang thai

Bích Thủy tổ chức lễ cưới vào cuối 2024. Sau gần 2 năm kết hôn, gia đình nữ diễn viên chuẩn bị đón thành viên mới.

Ngày 25/2, diễn viên Nguyễn Bích Thủy xác nhận thông tin đang mang thai con đầu lòng. Nữ diễn viên đăng ảnh bên ông xã và cầm ảnh siêu âm thai. Bích Thủy chia sẻ: “Trái ngọt cho một tình yêu thật đẹp và hành trình mới của gia đình nhỏ bắt đầu”. Nhiều đồng nghiệp như Huyền Trang, Anh Đào, Cù Thị Trà… gửi lời chúc mừng.

Bích Thủy thông báo đang mang thai. Ảnh: FBNV.

Bích Thủy tổ chức lễ cưới tại Hà Nội vào cuối 2024. Một số đồng nghiệp như Cù Thị Trà, Anh Đào, Trần Việt Hoàng, Ngô Minh Hoàng… tới chúc mừng nữ diễn viên.

Chồng Bích Thủy là Thành Nam làm việc trong lĩnh vực kinh doanh. Nữ diễn viên được chồng cầu hôn trước đó không lâu tại Thụy Sĩ. Theo Bích Thủy, lý do để cô chọn một người làm chồng là đạo đức, ý chỉ và biết yêu thương.

Bích Thủy sinh năm 1999, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ngoài diễn xuất trong phim truyền hình, hoạt động ở nhà hát kịch, Bích Thủy cũng làm người mẫu ảnh. Cô gây chú ý khi tham gia bộ phim Những nẻo đường gần xa. Đây là dự án dài hơi đầu tiên của nữ diễn viên. Cô từng tham gia Hương vị tình thân nhưng thời lượng xuất hiện không nhiều.

Ở Những nẻo đường gần xa, Bích Thủy đảm nhận vai phụ nhưng nhận được nhiều chú ý bởi có tạo hình thu hút, ấn tượng, trang phục hiện đại, trưởng thành và đa dạng. Bích Thủy cho biết cô chọn ít nhất 50 bộ trang phục cho Những nẻo đường gần xa để mỗi lần xuất hiện của vai diễn Yên không trùng bất kỳ bộ đồ nào trước đó.