Chae Jung An khoe vóc dáng gợi cảm ở tuổi 49

Để có được vóc dáng cân đối, săn chắc ở tuổi 49, Chae Jung An theo đuổi lối sống lành mạnh, duy trì thói quen tập thể dục đều đặn trong nhiều năm.

Ngày 25/2, tờ News1 đưa tin nữ diễn viên Chae Jung An khoe vóc dáng thon gọn, săn chắc trong bộ đồ gợi cảm. Mới đây, Chae Jung An đăng tải một số bức ảnh lên mạng xã hội với chú thích: "Không phải ở Sokcho nơi có người nước ngoài, không phải ở trại huấn luyện của đội golf, mà là ở Hawaii, nơi tôi đang nỗ lực để hồi phục sức khỏe".

Trong những bức ảnh được công bố, Chae Jung An đang tận hưởng kỳ nghỉ ở Hawaii. Cô khoe vóc dáng săn chắc trong bộ bikini. Nữ diễn viên thậm chí duy trì thể lực bằng cách tập luyện ngay cả trong chuyến đi.

Chae Jung An khoe vóc dáng trong loạt ảnh mới. Ảnh: @chae_jungan.

Loạt ảnh của nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý. Khán giả dành cho cô nhiều lời khen ngợi khi vẫn giữ được vóc dáng khỏe khoắn, cân đối ở tuổi 49.

Chae Jung An theo đuổi lối sống lành mạnh, duy trì thói quen tập thể dục đều đặn trong nhiều năm. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, cập nhật hoạt động cá nhân và giữ sự kết nối gần gũi với người hâm mộ.

Trong số các môn thể thao mà Chae Jeong An đã chơi khi đi du lịch, bóng đá là một bài tập thể dục nhịp điệu cường độ cao, bao gồm các động tác chạy nước rút, đi bộ, đổi hướng và nhảy ngắn lặp đi lặp lại. Bộ môn này rất hiệu quả trong việc cải thiện sức bền tim mạch. Nó cũng có thể cải thiện sức mạnh phần thân dưới, nâng cao sự nhanh nhẹn, sức bật và khả năng giữ thăng bằng.

Chae Jung An sinh năm 1977, là nữ diễn viên và ca sĩ Hàn Quốc. Cô đóng phim từ năm 1997 với vai khách mời trong phim Ba chàng trai và ba cô gái. Sau đó, nữ diễn viên tham gia các phim như Hạc giấy, Chạy, Trên những cánh đồng xanh, Khi một người đàn ông yêu, Yong-pal…