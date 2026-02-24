Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada ngày càng gắn bó

Mối quan hệ giữa Katy Perry và Justin Trudeau ngày càng bền chặt. Nữ ca sĩ mới đây đưa con gái đi du lịch cùng bạn trai.

Hola! đưa tin Katy Perry và Justin Trudeau được bắt gặp tại Montecito trong một chuyến đi chơi có sự tham gia của con gái Perry - Daisy Dove Bloom. Sự xuất hiện của bé Daisy được xem là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của họ ngày càng bền chặt, thậm chí đã tiến thêm một bước mới.

Trong loạt ảnh được chia sẻ tuần này, Katy Perry diện một bộ trang phục trắng gồm váy dài nhẹ nhàng, kết hợp kính râm và dép xăng đan. Cô dùng túi đeo chéo, để tóc búi cao giản dị nhưng thanh lịch. Trong khi đó, Justin Trudeau được nhìn thấy bước ra từ một chiếc xe màu đen, mặc áo polo đen và đeo kính râm.

Hình ảnh Katy Perry trong chuyến đi. Ảnh: Backgrid.

Cả hai cũng được trông thấy cùng nhau tại Coral Casino and Cabana Club, một địa điểm nổi tiếng ở khu vực này. Theo nguồn tin từ hãng ảnh, Daisy đã đi cùng mẹ và Trudeau trong dịp này.

Trước đó vài ngày, Daisy cũng được bắt gặp xuất hiện cùng cha bé là Orlando Bloom tại Summerland.

Tháng 1, nguồn tin thân cận tiết lộ với Heat World UK Katy Perry đã sẵn sàng dốc toàn bộ tâm sức vào mối quan hệ với cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Họ thậm chí đang nói về việc có con chung.

“Justin thể hiện rất rõ ràng rằng anh ấy muốn xây dựng cuộc sống với cô ấy và không muốn ở bên ai khác. Khi Katy mới bắt đầu hẹn hò với Justin, mọi người đều cho rằng đó chỉ là mối quan hệ chóng vánh, nhưng nó còn hơn thế nữa. Cô ấy nói cảm giác như định mệnh đã đưa họ đến với nhau”, nguồn tin chia sẻ.

“Katy không hề giấu giếm việc muốn có thêm ít nhất một đứa con nữa và Justin là người hoàn toàn phù hợp với giai đoạn hiện tại trong cuộc sống của cô ấy. Cô ấy không có thời gian để lãng phí. Cô ấy đã ngoài 40 tuổi rồi và không muốn trải nghiệm nhiều mối quan hệ. Mọi chuyện diễn ra khá nhanh, nhưng cô ấy hài lòng với điều đó và anh ấy cũng vậy”, nguồn tin thân cận cho biết thêm.

Katy Perry sinh năm 1984, là chủ nhân của rất nhiều ca khúc nổi tiếng như Dark Horse, Roar, Hot N Cold… Cô từng hẹn hò nam diễn viên Orlando Bloom. Cả hai bắt đầu tìm hiểu từ 2016 và đính hôn sau 3 năm. Họ có một con gái chung, tên Daisy. Tháng 6/2025, 2 người chia tay.

Trong khi đó, Trudeau ly hôn vợ là Sophie Grégoire Trudeau năm 2023, sau 18 năm chung sống và có 3 người con.

Perry và Trudeau được nhìn thấy đi cùng nhau vào tháng 7/2025 ở Canada. Cả hai tiếp tục xuất hiện bên nhau vào 25/10/2025 tại Paris nhân dịp sinh nhật lần thứ 41 của nữ ca sĩ.

Tới tháng 12/2025, trên trang cá nhân có hơn 200 triệu người theo dõi, Katy Perry chia sẻ loạt ảnh trong chuyến đi tới Nhật Bản. Đáng nói, cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng xuất hiện trong loạt hình. Trong một video, Justin Trudea khoác tay sau lưng bạn gái và cả hai có những cử chỉ thân mật.