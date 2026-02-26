Cảnh hôn gây sốc của Lưu Hiểu Khánh với bạn diễn kém 30 tuổi

Lưu Hiểu Khánh đang gây tranh cãi khi vào vai thiếu nữ trong phim ngắn. Bà thậm chí có cảnh hôn với bạn diễn kém 30 tuổi.

Tờ China đưa tin, ngày 25/2, một đoạn clip ghi lại cảnh hôn dưới gốc cây đào đã đưa nữ diễn viên 76 tuổi Lưu Hiểu Khánh trở thành tâm điểm chú ý. Trong phim ngắn màn hình dọc Cẩm Tú An Nhiên, Lưu Hiểu Khánh vào vai một cô gái trẻ, làm nghề thêu và có cảnh hôn thật với nam diễn viên Kim Gia, người kém bà 30 tuổi. Điều này nhanh chóng làm dấy lên tranh luận sôi nổi về việc liệu các nữ diễn viên lớn tuổi có phù hợp để đóng vai thiếu nữ và thực hiện cảnh thân mật hay không.

Theo thông tin lan truyền, nụ hôn trong phim do chính Lưu Hiểu Khánh chủ động. Đáng chú ý, ê-kíp dù đã cố che giấu dấu vết tuổi tác bằng lớp trang điểm nhưng vẫn khó tránh việc lộ làn da đầy nếp nhăn của nữ diễn viên.

Cảnh hôn gây bàn tán của Lưu Hiểu Khánh. Ảnh: China.

Ngoài ra, diễn viên đóng vai Thái hậu trong phim còn trẻ hơn Lưu Hiểu Khánh 12 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác quá lớn giữa đời thực và nhân vật trong phim càng làm tranh cãi thêm gay gắt.

Cùng thời điểm đó, Lưu Hiểu Khánh cũng bắt đầu ghi hình dự án Huyền thoại Võ Tắc Thiên. Nữ diễn viên tiếp tục đảm nhận vai Võ Tắc Thiên ở tuổi 14. Đây là nhân vật từng gắn liền với tên tuổi bà suốt nhiều thập kỷ.

Quá trình sản xuất phim cũng gây chú ý. Bộ phim dài 80 tập được cho là hoàn thành trong 10 ngày. Do đó, nữ diễn viên phải làm việc hơn 16 tiếng/ngày.

Khán giả đang tranh cãi dữ dội về các dự án phim của Lưu Hiểu Khánh. Nhóm ủng hộ cho rằng sự tận tụy làm việc với cường độ cao ở tuổi 76 của nữ diễn viên là đáng nể. Họ đánh giá cao việc bà trực tiếp thực hiện cảnh quay mà không cần diễn viên đóng thế và xem đây là hành động phá vỡ định kiến lâu nay của ngành giải trí, nơi đàn ông lớn tuổi đóng cặp với phụ nữ trẻ thường được chấp nhận, trong khi nữ diễn viên lớn tuổi lại bị soi xét khắt khe.

Lưu Hiểu Khánh vẫn vào vai thiếu nữ ở tuổi 76. Ảnh: Southyule.

Tuy nhiên, nhóm phản đối lại cho rằng việc một người 76 tuổi vào vai thiếu nữ 14 tuổi là khó thuyết phục về mặt hình ảnh. Một số bình luận thậm chí châm biếm cảnh hôn như “tai nạn lao động” và cho rằng sẽ hợp lý hơn nếu bà đảm nhận vai nhân vật trưởng thành phù hợp với độ tuổi.

Cuộc tranh cãi vì thế không chỉ dừng ở câu chuyện một cảnh hôn, mà mở rộng thành thảo luận về ranh giới nghệ thuật, định kiến tuổi tác, tiêu chuẩn kép giới tính và tính hợp lý trong tuyển chọn diễn viên, tờ China viết.