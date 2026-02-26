Danh tính cô gái kém 22 tuổi bên Huỳnh Hiểu Minh

Theo truyền thông Trung Quốc, cô gái đi du lịch cùng Huỳnh Hiểu Minh mới đây là nữ ca sĩ Hồ Nhiễm Nhi, kém nam diễn viên 22 tuổi.

Ngày 25/2, nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin Huỳnh Hiểu Minh được bắt gặp xuất hiện tại Singapore cùng một cô gái. Trong loạt ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nam diễn viên đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi đen kết hợp quần jeans, phong cách khá kín đáo và giản dị. Đáng nói, nam diễn viên được miêu tả có nhiều cử chỉ thân mật với cô gái đi cùng.

Tờ Sohu nhận định cô gái đi cùng Huỳnh Hiểu Minh ăn mặc thời trang với tóc xoăn ngang vai, đeo kính râm, diện áo croptop đen và quần jeans ống rộng. Cả hai dùng chung một chiếc ô và có nhiều cử chỉ thân mật. Đáng chú ý, cả hai không giữ khoảng cách khi xuất hiện cùng nhau, thậm chí trang phục được cho là có sự tương đồng, làm dấy lên suy đoán về “đồ đôi”.

Huỳnh Hiểu Minh và Hồ Nhiễm Nhi được bắt gặp đi du lịch cùng nhau. Ảnh: Sohu.

Ngay lập tức, danh tính và thông tin của cô gái được cộng đồng mạng tìm kiếm. Theo tờ Orangenews, danh tính người phụ nữ bên cạnh Huỳnh Hiểu Minh được cho là Hồ Nhiễm Nhi. Cô gái này là một ca sĩ mới, 27 tuổi đến từ Trung Quốc đại lục. Hai người cách nhau 22 tuổi. Cả hai đều chưa lên tiếng về tin đồn này.

Tờ Stheadline thông tin thêm Hồ Nhiễm Nhi theo học Đại học Nam California (USC). Cô được nhận vào đại học năm 2017 với thành tích học tập xuất sắc và nhận được nhiều giải thưởng như Học bổng CAA, Bằng khen của Trưởng khoa trong suốt quá trình học tập. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cô bắt đầu học piano năm 4 tuổi và sáo năm 7 tuổi.

Hồ Nhiễm Nhi kém Huỳnh Hiểu Minh 22 tuổi. Ảnh: Youku.

Cô đạt chứng chỉ sáo cấp độ 10 của Nhạc viện Trung Quốc và giành được nhiều huy chương vàng quốc gia về biểu diễn sáo. Cô bắt đầu tham gia diễn xuất trong một số phim từ năm 12 tuổi. Năm 2022, Hồ Nhiễm Nhi tham gia chương trình tạp kỹ Amazing! Dance Studio và phát hành bài hát Blooming.

Huỳnh Hiểu Minh từng kết hôn với Angelababy và có một con trai. Sau khi ly hôn Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò Diệp Kha. Ngày 19/9/2024, Huỳnh Hiểu Minh đăng lên Weibo để công bố mối quan hệ của anh với Diệp Kha.

Chuyện tình cảm của hai người vướng nhiều tranh cãi, bị chỉ trích. Tới giữa 2025, Diệp Kha xác nhận đã sinh con, đồng thời cho biết cô và Huỳnh Hiểu Minh chia tay.