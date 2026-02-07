Dàn thí sinh nóng bỏng trong Địa ngục độc thân

Single's Inferno 5 (Địa ngục độc thân) đã đi đến chặng cuối cùng. Chương trình chỉ còn 2 tập lên sóng ngày 10/2 tới. Chương trình thu hút sự chú ý với sự tham gia của dàn người chơi có ngoại hình nổi bật. Lim Su Been (24 tuổi) là người mẫu, từng có 10 năm thi đấu bóng chày trước khi giải nghệ vì chấn thương vai. Anh mô tả bản thân trưởng thành và mang năng lượng tích cực. Su Been tham gia chương trình với mong muốn gặp người khiến mình rung động ngay từ đầu. Trong những tập đầu, người mẫu này có tuyến tình cảm với Hoa hậu Trái đất Mina Sue Choi, nhưng ở vài tập gần đây, anh tìm hiểu Park Hee Sun. Các cảnh tương tác giữa Su Been và Park Hee Sun đang rất được yêu thích. Ngoài chiều cao 1,87 m, vóc dáng đẹp, cơ bụng 6 múi, Su Been còn được khen điển trai. Gương mặt của anh được nhận xét có nét giống Song Joong Ki hoặc Song Kang. Ảnh: Netflix.

Dàn thí sinh nam đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, công nghệ, tài chính đến thể thao và nghệ thuật. Hồ sơ nghề nghiệp đa dạng cùng cá tính rõ nét được xem là điểm nhấn của mùa mới. Jo Igeon (34 tuổi) hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, ca hát và vũ đạo. Anh từng xuất hiện trong phim Hàn The Trunk (2024) và tham gia chương trình hẹn hò EDEN 2. Igeon mô tả phong cách yêu của anh rất mãnh liệt và thẳng thắn, đồng thời quen với việc được đối phương chủ động theo đuổi. Gia nhập chương trình khá muộn nhưng Jo Igeon nhanh chóng chứng tỏ sức hút nhờ ngoại hình nổi bật cùng khả năng trò chuyện thú vị, hấp dẫn. Các cảnh tương tác giữa anh với Go Eun mang lại bầu không khí lãng mạn, ngọt ngào. Ảnh: News1, Netflix.

Song Seung Il (25 tuổi) là chuyên viên tiếp thị thời trang, phụ trách quảng cáo và tư vấn thương hiệu. Anh cũng là một người mẫu. Dù vẻ ngoài chững chạc, anh thuộc nhóm thí sinh trẻ nhất mùa này. Seung Il thừa nhận bản thân rất ghét thất bại. Anh không dễ rung động, nhưng khi đã yêu thì nghiêm túc hướng tới một mối quan hệ lâu dài. Ngoại trừ Lim Su Been và Lee Sung Hun chưa mở tài khoản cá nhân, Seung Il hiện là thành viên nam có mức tăng trưởng trên Instagram mạnh mẽ nhất mùa 5. Hiện trang cá nhân của anh có 689.000 người theo dõi - cao nhất trong dàn cast nam. Ảnh: ELLE, Stealer.

Kim Jae Jin (28 tuổi) là vũ công chuyên nghiệp và giáo viên dạy nhảy, tốt nghiệp chuyên ngành múa hiện đại. Anh tự nhận vừa chín chắn vừa trẻ con, với sức hút đến từ sự hài hước và ngọt ngào phía sau vẻ ngoài lạnh lùng. Jae Jin khẳng định muốn trải nghiệm chương trình bằng sự chân thành. Ảnh: @jae________jin.

Woo Sung Min (30 tuổi) điều hành cửa hàng kính mắt của gia đình với tư cách chuyên viên nhãn khoa. Trước đó, anh theo đuổi công việc diễn xuất. Sung Min cho biết anh ưu tiên những mối quan hệ nhẹ nhàng, thoải mái và đề cao sự đồng điệu trong trò chuyện. Ảnh: Netflix.

Youn Hyun Jae (26 tuổi) tốt nghiệp Đại học Chung-Ang và đang làm việc trong ngành công nghệ thông tin. Anh phụ trách thiết kế giao diện người dùng cho ứng dụng và website, đồng thời nghiên cứu xu hướng thị trường. Hyun Jae là á quân Mister International Korea 2024 và lọt Top 11 Mister Global 2024. Anh tham gia chương trình vì muốn tìm lại cảm giác hồi hộp trong tình yêu. Trong khi đó, Shin Hyeon Woo (27 tuổi) là cựu vận động viên. Anh hiện làm huấn luyện viên bóng ném cho các đội tuyển thi đấu chuyên nghiệp. Trong phần giới thiệu, anh thể hiện sự tự tin về ngoại hình và khí chất. Hyeon Woo tin vào định mệnh và mong gặp được người phù hợp tại chương trình. Ảnh: Netflix.

Lee Sung Hun (Samuel Lee, 27 tuổi) làm giao dịch định lượng tại một quỹ đầu cơ ở New York. Anh tốt nghiệp Berkeley ngành toán và khoa học máy tính, từng là kỹ sư AI tại Google. Sung Hun cho biết anh thể hiện bản thân tốt hơn bằng tiếng Anh và tin sức hút của mình nằm ở sự ấm áp, tự tin. Ảnh: Netflix.

