Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới?

Đề cử Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 của TC Candler đang gây xôn xao bàn tán trên mạng xã hội.

Những ngày qua, trang TC Candler bắt đầu công bố danh sách đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất 2026. Ở một trong những bài viết mới nhất trên trang Instagram có 1 triệu người theo dõi, hình ảnh Jack xuất hiện nhiều ngôi sao quốc tế như Chris Hemsworth, Đinh Vũ Hề, Soobin (TXT)... Kèm theo đó là lời kêu gọi bình chọn.

Hùng Huỳnh xuất hiện trong đề cử Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026. Ảnh: FBNV.

“Khuôn mặt yêu thích của bạn là ai. Nếu bạn muốn đề cử và bỏ phiếu, vui lòng tham gia cùng chúng tôi. Hãy cùng chúng tôi tìm kiếm, chia sẻ và thảo luận những khuôn mặt tuyệt vời từ khắp nơi trên thế giới”, TC Candler viết.

Trước đó ít ngày, Hùng Huỳnh cũng xuất hiện trong đề cử của TC Candler. Ở danh sách đề cử hạng mục nữ, Ninh Dương Lan Ngọc được điểm tên, bên cạnh dàn người đẹp như Rose, Lisa, Margot Robbie...

Danh sách 100 gương mặt đẹp nhất năm của TC Candler là bảng xếp hạng thường niên vinh danh những người nổi tiếng toàn cầu dựa trên ngoại hình, độ nổi tiếng... Nó thường được công bố vào cuối tháng 12. Danh sách này được thống kê hoàn toàn từ bình chọn của cộng đồng mạng. Khán giả cũng có thể tham gia đề cử. Chính vì vậy, bảng xếp hạng này gần như năm nào cũng có ý kiến tranh luận.

Năm 2025, Rosé ở vị trí đầu tiên của danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới. Ở bảng xếp hạng nam, nam diễn viên Trung Quốc Trương Triết Hạn xếp ở vị trí số một, vượt qua nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí toàn cầu. Theo bảng xếp hạng này, diễn viên Hollywood Jacob Elordi đứng thứ 2. Vị trí thứ 3 thuộc về nam diễn viên Singapore Tôn Chính.