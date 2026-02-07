Hai phim Việt ế ẩm, nguy cơ lỗ nặng

"Bố già trở lại" và "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" cùng ra rạp cuối tháng 1/2026. Sau một tuần công chiếu, cả hai đạt doanh thu thấp, đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng và rời rạp sớm.

Bố già trở lại (Nguyễn Quốc Duy) và Chiến Nam: Ve sầu thoát xác (Trần Thanh Đa, Trần Hòa Bình) cùng ra rạp vào cuối tháng 1/2026. Dù vậy, chỉ sau một tuần công chiếu, cả hai rơi vào cảnh ế ẩm, nhiều khả năng gây lỗ nặng cho nhà sản xuất.

Cụ thể, theo Box Office Vietnam, Bố già trở lại chỉ thu về khoảng 2,4 triệu đồng trong sáng 7/2, với 38 vé bán ra trên 94 suất chiếu, đồng nghĩa nhiều suất không có khán giả. Sau một tuần ra rạp, tác phẩm dắt túi khoảng 1,7 tỷ đồng và đối diện nguy cơ rời rạp sớm.

Trong khi đó, Chiến Nam: Ve sầu thoát xác thậm chí ế ẩm hơn, khi phim không còn hiện diện trên bảng tổng sắp phòng vé, doanh thu trong thời gian qua gần như không đáng kể. Hiện tác phẩm chỉ thu được hơn 300 triệu đồng, dù từng được nhà sản xuất công bố có kinh phí lên đến 30 tỷ đồng . Với kết quả này, chắc chắn Chiến Nam: Ve sầu thoát xác sẽ nằm trong nhóm phim thua lỗ nặng nhất năm 2026.

Bố già trở lại và Chiến Nam: Ve sầu thoát xác đều thuộc thể loại hành động.

Thực tế, Bố già trở lại và Chiến Nam: Ve sầu thoát xác ra rạp trong thời điểm thị trường không quá cạnh tranh, khi những đối thủ mạnh nhất chủ yếu dồn vào mùa Tết Nguyên đán. Nguyên nhân được cho là đến từ chất lượng chưa thuyết phục, nội dung cũ kỹ, cùng việc khai thác dòng phim hành động vốn kén khán giả tại Việt Nam, trừ những dự án bom tấn có quy mô lớn.

Tính cả hai tác phẩm này, chỉ riêng trong tháng đầu năm, rạp Việt đã chào đón tới 6 dự án, dù đây vốn là giai đoạn thấp điểm. Còn trong năm 2026, thị trường được dự báo sẽ có gần 70 tác phẩm ra rạp - một con số cao chưa từng thấy.

Trước đó, chia sẻ với Trí Thức - Znews, Thạc sĩ Trần Minh Ngân - giảng viên Khoa Âm nhạc, Sân khấu & Điện ảnh, Đại học Văn Lang cho rằng việc số phim sẵn sàng ra rạp chạm mốc kỷ lục thực chất là tín hiệu vừa mừng vừa lo.

“Nếu năm 2026 có 60-70 phim, ít nhất 30-40% trong số đó có thể lỗ nặng, với chi phí sản xuất trung bình 10- 20 tỷ đồng mỗi phim, gây lãng phí lớn”, ông Ngân nhận định.

Theo ông, dù dung lượng thị trường (số rạp, số ghế) đã tăng, nhưng “dung lượng ví tiền” và quỹ thời gian của khán giả không thể tăng tương ứng. Việc “nhồi nhét” quá nhiều phim sẽ dẫn đến tình trạng “chen chúc” suất chiếu, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết.

Đồng quan điểm, đạo diễn - nhà sản xuất Nguyễn Hữu Tuấn cho biết trong năm 2026, gần như tuần nào cũng sẽ có phim Việt ra mắt, thậm chí có thời điểm nhiều hơn một phim cùng khởi chiếu. Ông cho rằng đây sẽ là một năm khắc nghiệt chưa từng thấy, không chỉ với phim nội địa mà còn với toàn bộ thị trường phim chiếu rạp.

“Chắc chắn số lượng tác phẩm thua lỗ sẽ không nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh phim Việt hiện nay có nhiều nét tương đồng cả về chủ đề lẫn chất lượng”, ông Tuấn nói.