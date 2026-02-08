Cái kết cho sao 'Ở nhà một mình' bị bắt khi mua dâm

Vụ việc nam diễn viên Daniel Stern bị bắt khi mua dâm tại California đã đi đến hồi kết. Do vi phạm lần đầu, ông chỉ phải tham gia lớp giáo dục bắt buộc theo quy định.

Theo PeoPle, Daniel Stern, diễn viên của loạt phim nổi tiếng Ở nhà một mình, đã chính thức được hủy bỏ tội mua dâm sau khi hoàn tất các yêu cầu theo quy định.

Trước đó, vào cuối năm 2025, nam diễn viên đã bị cảnh sát phát hiện đang liên hệ mua dâm tại một khách sạn ở Camarillo, California (Mỹ). Vụ việc diễn ra trong chiến dịch truy quét mại dâm được triển khai vào mùa du lịch Giáng sinh. Ông bị lập biên bản nhưng sau đó được cho rời đi. Đến ngày 13/1, phiên tòa xét xử đầu tiên được diễn ra.

Tuy nhiên, đại diện Văn phòng Biện lý Quận Ventura cho biết do đây là hành vi vi phạm lần đầu, bị cáo sẽ chỉ bị xử lý bằng những biện pháp mang tính giáo dục.

“Bị cáo đã làm đúng những gì ông ấy cần phải làm. Ông ấy đã hoàn thành lớp học giáo dục bắt buộc và đủ điều kiện để được hủy bỏ cáo buộc. Đây là cách xử lý tiêu chuẩn của chúng tôi đối với những trường hợp vi phạm mại dâm lần đầu”, người này nói.

Daniel Stern phải tham gia một lớp học cải tạo. Ảnh: Filmmagic.

Luật sư của Daniel Stern khẳng định vụ án đã được đình chỉ vĩnh viễn và bày tỏ sự hài lòng với kết quả cuối cùng của vụ việc.

Daniel Stern được khán giả toàn cầu biết đến qua vai Marv - một trong hai tên trộm trong bộ phim Giáng sinh kinh điển Ở nhà một mình ra mắt năm 1990. Ngoài loạt phim này, ông từng tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình như City Slickers, City Slickers 2, Diner, Hannah and Her Sisters, cũng như các series For All Mankind và Shrill. Stern cũng từng đảm nhiệm vai trò thuyết minh cho loạt phim truyền hình The Wonder Years bản gốc.

Những năm gần đây, nam diễn viên ít xuất hiện trên màn ảnh, chuyển hướng sang hoạt động điêu khắc và làm nông nghiệp, sinh sống tại một trang trại ở bang California. Trong một cuộc phỏng vấn vào cuối năm 2025, Stern cho biết những thành công trong thập niên 1980-1990 đã giúp ông có nền tảng tài chính ổn định và cho phép theo đuổi các hoạt động cá nhân ngoài lĩnh vực giải trí.