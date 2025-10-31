Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Liên hoan phim Đức ở Hà Nội bán vé 20.000 đồng

  • Thứ sáu, 31/10/2025 06:27 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liên hoan phim Đức vừa chính thức khai mạc tại Hà Nội tối 30/10. Sự kiện giới thiệu hàng loạt phim với chủ đề đa dạng, với mức giá vé bán chỉ 20.000 đồng.

Tối 30/10, buổi khai mạc Liên hoan phim Đức - KinoFest 2025 diễn ra tại Hà Nội. Tại sự kiện, bộ phim Roter Himmel (tựa Việt: Bầu trời đỏ lửa) của đạo diễn Christian Petzold được giới thiệu tới khán giả.

Chuyện phim kể về hai người bạn Leon và Felix, dự định sẽ trải qua một mùa hè yên bình tại căn nhà nhỏ bên bờ biển. Leon viết tiểu thuyết văn học, còn Felix sáng tác nghệ thuật. Nhưng tại đây, sự xuất hiện của cặp đôi Nadja và Devid mang đến nhiều diễn biến rắc rối.

Khi cảm xúc dâng cao và đám cháy rừng gần đó nhuộm đỏ bầu trời, Leon buộc phải đối mặt với nỗi bất an và hỗn loạn trong chính mình. Bộ phim khắc họa sự mong manh giữa sáng tạo và ham muốn, giữa tiếng cười và nỗi u sầu.

Lien hoan phim Duc anh 1

Roter Himmel mở màn Kinofest 2025.

Trước đó, Roter Himmel đã nhận được nhiều đề cử và giải thưởng cả ở Đức lẫn quốc tế, nổi bật nhất là Giải Gấu Bạc - Giải danh giá (Grand Jury Prize) tại Liên hoan phim Berlinale 2023.

KinoFest là Liên hoan phim Đức thường niên do Goethe-Institut Việt Nam cùng các viện khác trong vùng tổ chức. Đặc biệt, Liên hoan phim năm nay nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam. Không chỉ được tổ chức tại Hà Nội, Huế, TP.HCM, KinoFest 2025 còn mở rộng ra một số tỉnh thành khác như Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đà Lạt, và Cần Thơ.

Ngoài Roter Himmel, nhiều tác phẩm khác với đa dạng chủ đề cũng được giới thiệu tại KinoFest 2025, như Mọi thứ đều thuộc về mình, Mạch ngầm, Niko và chuyến phiêu lưu đến giải cực quang, Cologne 75, Những lời chào từ sao Hỏa, Chỉ ban đêm chúng ta mới có thể buồn, Nữ anh hùng, Quê hương là chùm khế chua, Giới cấm cuối cùng...

