Rạp Việt căng thẳng

Tình người duyên ma 2025 đưa khán giả vào hành trình lãng mạn, hài hước của câu chuyện tình lấy cảm hứng từ hồn ma Mae Nak. Xuyên không đến 200 năm sau, Nak bất ngờ được vào vai nữ chính trong chính bộ phim về truyền thuyết của mình. Tình cờ, vai nam chính lại thuộc về Mak - lúc này đã là ngôi sao nổi tiếng toàn quốc. Để có thể ở bên Mak trọn đời trọn kiếp, Nak phải chinh phục lại trái tim anh trong vòng 30 ngày, mà không được dùng đến ma lực.