Rạp Việt căng thẳng

Rạp Việt tháng 11 tiếp tục chứng kiến cuộc đấu căng thẳng khi loạt phim nội địa đổ xô ra mắt, với đa dạng thể loại từ kinh dị, tâm lý, tình cảm cho tới hành động, hài.

Bit mat bat nai anh 1

Bịt mắt bắt nai theo chân Trang - một nhân viên bất động sản bị cưỡng bức. Cô lo sợ bạn trai Hiệp sẽ chia tay nên đã “dụ” anh đến một homestay để cầu hôn. Tại đây, cô hoảng loạn khi gặp Long - chủ homestay, người giống hệt kẻ đã hãm hại mình. Khi Trang âm thầm tìm hiểu sự thật, cô phát hiện một âm mưu đen tối đang chờ đợi tất cả bọn họ.

Bit mat bat nai anh 2

Tình người duyên ma 2025 đưa khán giả vào hành trình lãng mạn, hài hước của câu chuyện tình lấy cảm hứng từ hồn ma Mae Nak. Xuyên không đến 200 năm sau, Nak bất ngờ được vào vai nữ chính trong chính bộ phim về truyền thuyết của mình. Tình cờ, vai nam chính lại thuộc về Mak - lúc này đã là ngôi sao nổi tiếng toàn quốc. Để có thể ở bên Mak trọn đời trọn kiếp, Nak phải chinh phục lại trái tim anh trong vòng 30 ngày, mà không được dùng đến ma lực.
Bit mat bat nai anh 3

Từng một thời làm mưa làm gió màn ảnh rộng, Quái thú vô hình(Predator) nay trở lại với phần phim mới mang tên Vùng đất chết chóc. Một cá thể Predator trẻ tuổi, bị ruồng bỏ khỏi bộ tộc của mình, bắt đầu hành trình tìm kiếm kẻ thù tối thượng. Trên con đường đầy hiểm nguy ấy, hắn bất ngờ tìm thấy đồng minh không ai ngờ tới - một robot từ tập đoàn Weyland Yutani. Phim được cầm trịch bởi đạo diễn Dan Trachtenberg.
Bit mat bat nai anh 4

Do Trần Nhân Kiên đạo diễn, Thai chiêu tài thuộc thể loại kinh dị, tâm linh. Phim theo chân Nhơn, một doanh nhân thành đạt nhờ thủ đoạn và mưu mẹo, tìm đến thứ tà thuật mang tên “thai chiêu tài” để giữ lấy tài khí. Hành động này vô tình khơi dậy những ám ảnh từ quá khứ và sang chấn liên thế hệ, kéo theo một chuỗi bi kịch.

Bit mat bat nai anh 5

Tựa phim Việt tiếp theo ra rạp trong tháng 11 gọi tên Phòng trọ ma bầu, đánh dấu lần đầu tiên Huỳnh Phương vào vai chính trên màn ảnh rộng. Chuyện phim xoay quanh hai người bạn thân thuê phải một căn phòng trọ cũ, nơi liên tục xảy ra những hiện tượng kỳ bí. Trong hành trình tìm hiểu, họ đối mặt với hồn ma của một người phụ nữ mang thai. Ẩn sau câu chuyện rùng rợn là bi kịch và tình mẫu tử, nơi sự hy sinh của người mẹ trở thành sợi dây kết nối những thế hệ.

Bit mat bat nai anh 6

Bom tấn hành động Trốn chạy tử thần ra mắt vào trung tuần tháng 11. Phim theo chân nam chính Ben Richards, vì cần tiền chữa bệnh cho con mà nhận lời tham gia show sống còn, nơi các thí sinh phải trốn chạy suốt 30 ngày khỏi sự truy đuổi của các sát thủ chuyên nghiệp. Mọi bước đi của họ đều được phát sóng công khai cho khán giả theo dõi, và phần thưởng tiền mặt sẽ tăng lên sau mỗi ngày sống sót.

Bit mat bat nai anh 7

Ra mắt cùng thời điểm bom tấn Hollywood, Truy tìm long diên hương cũng thuộc thể loại hành động, song lồng ghép thêm yếu tố hài. Dự án quy tụ dàn diễn viên với những cái tên quen thuộc thời gian gần đây như Quang Tuấn, Ma Ran Đô. Chuyện phim xoay quanh sự kiện báu vật làng biển Long Diên Hương bị đánh cắp, mở ra cuộc hành trình truy tìm kịch tính.

Bit mat bat nai anh 8

Trái tim què quặt đánh dấu màn tái xuất của tài tử Quách Ngọc Ngoan sau nhiều năm vắng bóng. Phim kể về một vụ án mạng tàn bạo làm chấn động thị trấn yên bình. Khi thi thể người phụ nữ bị sát hại dã man được phát hiện, mọi nghi ngờ đổ dồn vào Sơn, được cho là người tình của nạn nhân. Triết, một nhà điêu khắc danh tiếng, phải cùng vợ mình cố gắng tìm cách minh oan cho em trai.

Bit mat bat nai anh 9

Sau khi được vinh danh tại Lễ trao giải Kim Chung với giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc, Liên Bỉnh Phát tái xuất màn ảnh Việt trong tác phẩm điện ảnh mới nhất mà anh đóng chính - Bẫy tiền. Khi một vụ lừa đảo qua điện thoại bất ngờ ập đến, nam chính bỗng bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm giữa tiền bạc, tình thân và niềm tin - nơi mỗi lựa chọn không chỉ đánh đổi bằng tiền, mà còn bằng chính những người anh yêu thương.

Bit mat bat nai anh 10

Một phim Việt khác do Liên Bỉnh Phát đóng chính trình làng trong tháng 11 là Quán Kỳ Nam. Phim xoay quanh Khang khi dọn vào căn hộ bỏ trống ở khu chung cư cũ. Anh làm quen với cô hàng xóm tên Kỳ Nam, một góa phụ từng nổi danh trong giới nữ công gia chánh và giờ lặng lẽ với nghề nấu cơm tháng. Một tai nạn xảy ra khiến Kỳ Nam không thể tiếp tục công việc của mình. Khang đề nghị giúp đỡ và mối quan hệ của họ dần trở nên sâu sắc, gắn bó.

Bit mat bat nai anh 11

Khép lại bữa tiệc điện ảnh tháng 11 là sự trở lại của loạt phim từng làm mưa làm gió màn ảnh toàn cầu Phi vụ thế kỷ, trong phần thứ tư với tựa đề Thoắt ẩn thoắt hiện. Sau nhiều năm vắng bóng, “tứ kỵ sĩ huyền thoại” chính thức trở lại với một nhiệm vụ hoàn toàn mới - phi vụ kim cương liều lĩnh nhất trong sự nghiệp. Nhưng lần này, họ không đơn độc khi đồng hành cùng nhóm là thế hệ ảo thuật gia mới gồm Greenblatt, Smith và Sessa.

