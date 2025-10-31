Jack bị phạt vì hát dung tục

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết sẽ nghiêm khắc xử lý vi phạm biểu diễn nghệ thuật trong màn trình diễn của ca sĩ Jack tại sự kiện gần đây.

Chiều 31/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thông báo về việc xử phạt Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) sau lùm xùm biểu diễn ca khúc với ca từ chưa phù hợp, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

"Căn cứ quy định của pháp luật, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ca sĩ Jack về việc biểu diễn bài hát có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến cộng đồng xã hội", theo thông báo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Sở Văn hóa cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn thành phố, đảm bảo chuẩn mực, đúng quy định của pháp luật, kiên quyết loại bỏ, ngăn chặn những tác phẩm nghệ thuật biểu diễn có nội dung trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Song song đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội kêu gọi các nghệ sỹ, những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn thành phố không ngừng lan toả tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc thông qua hoạt động biểu diễn nghệ thuật một cách văn minh, sáng tạo và nhân văn.

Jack khiến dư luận bức xúc vì biểu diễn ca khúc có ngôn từ phản cảm. Ảnh: FBNV.

Trước đó, ngày 16/10, chương trình Tuổi thơ dưới ánh trăng (Moonlit Childhood) do Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East tổ chức diễn ra vào lúc 19h tại sân khấu Cung Xuân, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội. Sau chương trình, dư luận bức xúc về phần biểu diễn của Jack với nhiều ca từ phản cảm.

Ngày 20/10, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã ban hành văn bản đề nghị Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East báo cáo về sự việc.

Ngày 21/10, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội chủ trì phối hợp với Công an Thành phố, UBND phường Bạch Mai buổi làm việc với Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East để xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh.

Kết quả xác minh cho thấy Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East đã đưa vào chương trình một bài hát không có trong danh mục được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chấp thuận. Trong bài hát có một số ca từ được phản ánh là không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, có dấu hiệu vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật. Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East thừa nhận sai phạm, đồng thời nhận trách nhiệm và cam kết khắc phục, không để xảy ra sự việc tương tự trong thời gian tới.

Về phía Jack, ca sĩ này thông báo tạm dừng mọi hoạt động biểu diễn, bao gồm cả liveshow “Trạm Dừng Chân” dự kiến diễn ra vào ngày 1/11 tại Hạ Long.

Nam ca sĩ cho biết anh và ê-kíp đã có thời gian làm việc nghiêm túc với các cơ quan quản lý văn hoá sau những ồn ào gần đây. “Jack hiểu rằng đây là thời điểm cần tạm lùi lại để lắng nghe nhiều hơn, hoàn thiện bản thân và chuẩn bị thật tốt cho chặng đường tiếp theo,” nam ca sĩ chia sẻ.