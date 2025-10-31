Cú sốc chó đóng phim

"Good Boy" gây sốc với ý tưởng táo bạo hiếm thấy, khi toàn bộ câu chuyện bí ẩn được kể lại dưới góc nhìn của một loài vật bốn chân, không biết nói.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Giữa thế giới điện ảnh, nơi con người vẫn luôn nắm giữ vai trò trung tâm, Good Boy (tựa Việt: Chó cưng đừng sợ) trở thành một tác phẩm đặc biệt đến lạ kỳ, khi trao toàn quyền dẫn dắt câu chuyện cho… một chú chó.

Với ngân sách khiêm tốn, chỉ vào khoảng hơn 700.000 USD , bộ phim thành công rực rỡ ở mặt trận phòng vé khi mang về doanh thu gấp 10 lần số vốn. Ở phương diện phê bình, tác phẩm kinh dị độc lập cũng được giới chuyên môn ngợi khen không tiếc lời, với màn ra mắt gây ấn tượng tại Liên hoan phim SXSW hồi tháng 3 năm nay.

Sức hút của Good Boy đến từ nhiều lý do, trong đó lớn nhất phải kể đến là ý tưởng phim quá độc đáo. Có lẽ ít khi nào, người ta lại tưởng tượng được cảnh ra rạp, trải nghiệm câu chuyện bí ẩn qua góc nhìn của một sinh vật bốn chân, không biết nói.

Ý tưởng độc đáo

Good Boy kể về Todd, một chàng trai mắc bệnh phổi mạn tính, mang theo chú chó cưng tên Indy dọn về ngôi nhà cũ của gia đình ở vùng quê hẻo lánh. Căn nhà bị đồn thổi có ma, nhưng Todd coi đó chỉ là dăm ba chuyện hù dọa tầm phào.

Thế nhưng, Indy lại cảm nhận được điều gì đó không ổn tại nơi ở mới. Ngay từ những ngày đầu tiên dọn tới, chú chó đã phát hiện một thực thể cứ lởn vởn trong ngôi nhà, thứ mà chỉ nó mới có thể nhìn thấy. Thế nhưng, Indy không biết cách nào để giúp người chủ nhận ra mối đe dọa này.

Với thời lượng ngắn ngủi 73 phút, câu chuyện kỳ lạ của Good Boy mở ra từ góc nhìn của Indy, chú chó thuộc dòng Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Đây là một giống chó săn vịt cỡ vừa, linh hoạt và thông minh.

Một điều đặc biệt là đạo diễn kiêm biên kịch Ben Leonberg cũng chính là chủ nhân của chú chó ngoài đời. Chia sẻ về cảm hứng cho Good Boy, nhà làm phim người Mỹ cho biết nó bắt nguồn từ những khoảnh khắc tưởng chừng vô hại. Đó là khi chú chó của anh bỗng sủa vang bất thường, hay nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định.

Chú chó Indy trong phim.

Ít ai biết để đạt được hiệu quả ghi hình như mong muốn, đoàn phim phải kiên nhẫn tột độ. Indy không phải chú chó diễn chuyên nghiệp, mỗi ngày chỉ quay được vài tiếng. Đạo diễn cùng ê-kíp phải chờ đợi đến khi nó tự nhiên thể hiện đúng cảm xúc mong muốn. Thế nên, tổng cộng quá trình quay cũng kéo dài tới hơn bốn trăm ngày.

Điểm đặc biệt hơn là câu chuyện được kể từ góc nhìn của Indy, theo đúng nghĩa đen. Phim bám sát từng bước chân, hơi thở, từng cú ánh nhìn của chú chó. Máy quay thường xuyên được đặt rất thấp, gần như ngang với tầm nhìn con vật, nơi hình ảnh về thế giới xung quanh bị giới hạn và trở nên mập mờ.

Không có quá nhiều lời giải thích cặn kẽ, những bí ẩn về mối đe dọa lẩn khuất trong bóng tối hầu như được khám phá qua cảm nhận và trực giác nhạy bén của con vật. Cách kể này đánh thức sự tò mò, vừa khơi gợi cảm giác hoang mang khi người ta không biết có nên “đặt niềm tin” vào những gì mà chú chó ấy cảm nhận.

Sáng tạo độc đáo này khiến Good Boy trở thành tác phẩm hiếm hoi của điện ảnh hiện đại dám thử nghiệm góc nhìn mới. Nó khiến khán giả tò mò không chỉ vì câu chuyện bí ẩn, mà còn là trải nghiệm “nhập vai” vào tâm thức của một loài vật.

Để rồi qua đó, đứa con tinh thần của Ben Leonberg chẳng cần những cảnh gây sốc vẫn để lại dấu ấn sâu đậm nhờ việc khai mở sự đồng cảm giữa loài vật với con người. Good Boy giúp người ta phần nào thấu cảm được cảm xúc của một chú chó, trong nỗ lực kết nối và bảo vệ chủ nhân khỏi những mối nguy hiểm mà chỉ riêng nó cảm nhận được.

Câu chuyện cảm xúc

Kịch bản Good Boy nhìn chung không mấy phức tạp, nhiều tình tiết lại quen thuộc, dễ đoán. Nhưng việc lựa chọn góc nhìn và phương pháp kể chuyện là chìa khóa vàng giúp nó trở nên hoàn toàn khác biệt, với những gì mà dòng phim kinh dị đang thể hiện trên thị trường.

Phim có thời lượng khá ngắn, chỉ dài 73 phút.

Những khán giả mong chờ một câu chuyện giật gân với nhiều nút thắt dồn dập, hẳn sẽ mất kiên nhẫn với thời lượng 73 phút của tác phẩm. Thế nhưng, khi đủ kiên nhẫn đặt điểm nhìn cùng con vật như ý đồ đạo diễn, hành trình Good Boy lại là một trải nghiệm cảm xúc thật sự khó quên.

Những bóng đen hay “con quỷ” mà Indy nhìn thấy là hình ảnh ẩn dụ của cái chết, của tử thần. Vì vậy, hành trình đối mặt với nó có thể hiểu là đối mặt với chia ly, mất mát - nỗi sợ nguyên bản mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng từng đối mặt và dễ thấy đồng cảm. Điều đáng sợ nhất với Indy là mất đi người chủ đang bị bệnh tật hành hạ, ngày một kiệt quệ, yếu ớt. Cách sắp đặt hình ảnh khiến khán giả cảm nhận được đây là câu chuyện về sự tàn phai, về nỗi sợ mất đi người thân và nỗi bất lực của kẻ ở lại.

Điều thú vị là thay vì dùng thoại dẫn dắt, Good Boy mượn thanh âm để kể chuyện. Không khí trong phim đặc quánh bởi những tiếng động nhỏ, của từng bước chân, hơi thở, của tiếng gió rít… Âm nhạc tiết chế đến mức tối thiểu, để những khoảng lặng kể câu chuyện của nỗi sợ hãi mơ hồ.

Phim không lạm dụng những cú hù dọa đột ngột, mà đùa giỡn với cảm xúc người xem bằng những thước phim kéo dài đầy chủ ý, buộc họ phải quan sát và kiên nhẫn chờ đợi. Nhiều khung hình tạo được ấn tượng thị giác với tông màu ngả lạnh, gợi cảm giác hiu quạnh của thế giới nửa thật, nửa như mơ.

Shane Jensen trong vai Todd không cố gắng bi kịch hóa nhân vật. Anh thể hiện nỗi đau thể xác và sự mệt mỏi tinh thần qua từng ánh mắt và hơi thở rệu rã của một người đang cạn dần sức sống. Trong khi ngôi sao của phim, Indy, chinh phục khán giả bằng cả ngoại hình đáng yêu lẫn màn trình diễn giàu cảm xúc.

Chú chó là ngôi sao của bộ phim.

Ở nhiều cảnh quay cận, người xem cảm nhận được tình cảm và sự yêu thương chan chứa trong đôi mắt con vật. Indy không biết nói, nhưng đã làm mọi cách để kéo người chủ ra khỏi bóng tối bủa vậy. Chỉ là nỗ lực của một chú chó trung thành này không đủ để chiến thắng định mệnh.

Good Boy không đơn thuần là tựa phim kinh dị. Nó tựa như một bản sầu ca về tình yêu thương và sự kết nối qua cảm nhận của một con vật. Tác phẩm là minh chứng cho sức mạnh của sự giản dị nhưng đầy sáng tạo trong điện ảnh độc lập. Không có hầu bao khổng lồ hay sự xuất hiện của ngôi sao lớn, bộ phim vẫn khiến phòng vé thế giới xôn xao bởi ý tưởng quá độc đáo, táo bạo và hiếm thấy.