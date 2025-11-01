Cựu thủ tướng Canada quấn quýt Katy Perry

Justin Trudeau bị bắt gặp xuất hiện trong hậu trường đêm diễn thuộc tour "Lifetimes" của Katy Perry. Ông tỏ ra hào hứng, nhiệt tình cổ vũ bạn gái.

Theo Daily Mail, Katy Perry gần đây gây xôn xao khi chia sẻ clip ăn mừng sinh nhật tại hậu trường đêm diễn thuộc tour Lifetimes. Nữ ca sĩ được các vũ công và thành viên ê-kíp vây quanh để chúc mừng sinh nhật, cùng thổi nến trên một chiếc bánh kem lớn.

Dân mạng nhanh chóng "soi" ra khoảnh khắc khi Katy thổi nến, bạn trai của cô - Justin Trudeau - xuất hiện thoáng qua ở phía sau. Cựu thủ tướng Canada tươi cười rạng rỡ và hò reo cổ vũ bạn gái.

Khoảnh khắc này khiến nhiều khán giả cảm thấy thích thú. Sau khi công khai hẹn hò, Justin Trudeau không ngần ngại xuất hiện để cổ vũ bạn gái trong tour diễn.

Justin Trudeau xuất hiện tại đêm diễn của Katy. Ảnh: IGNV.

Katy Perry và Justin Trudeau lần đầu bị đồn hẹn hò vào tháng 7 khi cùng đi ăn tối tại Montreal. Mới đây, cả hai công khai hẹn hò khi nắm tay nhau tại Paris. Cặp đôi tỏ ra hạnh phúc khi ghé qua câu lạc bộ Crazy Horse giữa trung tâm thành phố. Katy diện diện váy đỏ ôm sát, xẻ cao. Trong khi Justin mặc bộ vest đen phối cùng áo thun.

Trước khi quen Justin, Katy mới chia tay hôn phu Orlando Bloom hồi tháng 6. Cả hai bắt đầu tìm hiểu từ năm 2016 và đính hôn sau ba năm. Họ có một con gái chung, tên Daisy.

Trong khi, Trudeau từng ly hôn với vợ là Sophie Grégoire Trudeau năm 2023, sau 18 năm chung sống và có ba người con.

Một nguồn tin thân cận cho biết sau khi chia tay Bloom, Katy Perry “đang tìm kiếm một người đàn ông chững chạc, có tầm ảnh hưởng”. "Trudeau chính là người phù hợp. Anh ấy đáp ứng đúng những gì cô cần. Điều này khiến Katy rất mãn nguyện”, người này cho biết.

Nguồn tin chia sẻ thêm nữ ca sĩ cảm thấy rất hạnh phúc khi Justin Trudeau là chính trị gia chứ không phải diễn viên hay nhạc sĩ.