Phim có Hoàng Hà rời rạp với hơn 11 tỷ

"Tay anh giữ một vì sao" kết thúc hành trình phòng vé với doanh thu chưa đầy 12 tỷ đồng.

Tay anh giữ một vì sao - tác phẩm điện ảnh hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, rời rạp sau khoảng 1 tháng phát hành. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, phim thu về 11,7 tỷ đồng - thành tích khiêm tốn so với mặt bằng phim năm 2025.

Tay anh giữ một vì sao từ trước khi ra mắt đã thu hút chú ý, khi được cầm trịch bởi Kim Sung Hoon - người đứng sau thành công của My Little Hero - dự án từng thu hơn 56 triệu USD cách đây một thập kỷ. Chưa kể, Lee Kwang Soo - cái tên quen thuộc của làng giải trí xứ Hàn - cũng xuất hiện với vai trò nam chính.

Song thực tế, tác phẩm không được khán giả đón nhận nồng nhiệt sau khi trình làng. Phim mở màn với doanh thu hơn 5 tỷ đồng , không quá chênh lệch so với thành tích của Chị ngã em nâng - đối thủ ra mắt cùng thời điểm. Ở những tuần sau đó, tác phẩm giảm nhiệt, doanh thu tăng khá chậm. Những ngày cuối cùng trụ rạp, phim chỉ bán vé nhỏ giọt.

Hoàng Hà và Lee Kwang Soo đóng cặp trong phim.

Trong Tay anh giữ một vì sao, Lee Kwang Soo hóa thân Jun Woo - một ngôi sao giải trí hàng đầu Hàn Quốc, nhưng đang đối diện với nỗi bất an khi danh tiếng đang sụt giảm. Trong một chuyến công tác, anh vô tình bị ê-kíp bỏ quên ở Việt Nam, trong khi không mang ví tiền và giấy tờ trên người.

Lang thang trên đường phố TP.HCM, ngôi sao Hàn Quốc liên tục gặp những tình huống khó đỡ, đỉnh điểm là khi anh bị Thảo (Hoàng Hà) đụng xe và làm vỡ điện thoại. Jun Woo tìm đến Thảo để sống “nương nhờ” trong thời gian chờ sửa máy.

Điểm sáng của Tay anh giữ một vì sao nằm ở cách khai thác chất liệu hài. Từ những tình huống bất đồng ngôn ngữ, cảnh trớ trêu khi một ngôi sao quốc tế những chẳng ai nhận ra, hay việc Jun Woo cố gắng thích nghi với đời sống Việt Nam, tất thảy đều được tận dụng tốt để tạo nên những thước phim hài hước và dễ chịu.

Song đáng tiếc, hai diễn viên chính chưa tạo được chemistry trong những cảnh tình cảm, khiến tác phẩm thiếu đi cảm giác lãng mạn đặc trưng của thể loại rom-com.