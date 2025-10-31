Ngày cuối đời của 'Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh'

Thông tin Chân Chí Cường đột ngột qua đời khiến khán giả bàng hoàng. Trước đó, ông vẫn chăm chỉ đăng tải video cập nhật cuộc sống, không hề để lộ dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Theo tờ HK01, sáng 31/10, Phương Tâm Viện - vợ của nam diễn viên Chân Chí Cường - gây xôn xao khi xác nhận tin chồng đã qua đời. Theo thông tin cáo phó được đăng tải trên mạng xã hội, Chân Chí Cường ra đi thanh thản tại Thượng Hải vào ngày 21/10, hưởng dương 59 tuổi.

Gia đình cho biết tang lễ nam diễn viên được tổ chức đơn giản. Thông tin ngôi sao Dương gia truyền kỳ qua đời đột ngột khiến nhiều người hâm mộ, đồng nghiệp của ông bàng hoàng.

Theo HK01, Chân Chí Cường vốn là người thường xuyên cập nhật mạng xã hội. Những tháng gần đây, ông vẫn đăng tải nhiều video cập nhật cuộc sống, cho thấy thần sắc tốt, không hề để lộ dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Vào ngày Quốc khánh Trung Quốc 1/10, diễn viên còn xuất hiện trước ống kính, vừa đánh trống điện tử vừa đung đưa theo điệu nhạc. Đến ngày 10/10, ông còn đăng tải loạt ảnh chơi golf. Trong hình, diễn viên cho thấy thần sắc tươi tỉnh, còn tạo dáng nhí nhảnh khi chụp ảnh selfie và kèm theo dòng trạng thái: “Vui vẻ sống tốt mỗi ngày".

Chân Chí Cường vẫn khỏe mạnh, chăm chỉ tập thể thao trước khi đột ngột qua đời. Ảnh: Weibo.

Ngày 12/10, Chân Chí Cường đăng ảnh tự nấu ăn, cười rạng rỡ trước ống kính và viết: “Đơn giản mà ngon miệng, lại thêm một bữa". Những ngày sau đó, diễn viên chia sẻ nhiều video chơi nhạc cụ. Tới 20/10, tức chỉ 1 ngày trước khi qua đời, Chân Chí Cường còn đăng ảnh thưởng thức món ăn trong phòng chờ sân bay.

Chính vì vậy, thông tin tài tử gạo cội qua đời khiến nhiều khán giả hoang mang. Theo một số nguồn tin, diễn viên có thể đã bị đột quỵ tim khi đang chơi thể thao. Song phía gia đình ông chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

Truyền thông Trung Quốc cho biết Chân Chí Cường là người rất yêu thể thao. Năm 1989, ông từng là tuyển thủ hạng trung của đội tuyển Taekwondo Hong Kong, và cùng năm đó tham dự giải vô địch Taekwondo thế giới lần thứ 9 tổ chức tại Hàn Quốc. Ngoài ra, ông còn đam mê golf và là huấn luyện viên được chứng nhận.

Năm 2002, ông đạt chứng chỉ huấn luyện viên sơ cấp của Hiệp hội Huấn luyện viên Golf Mỹ. Năm 2003, ông lọt vào top 8 trong giải World Cup của Liên minh Huấn luyện viên Golf Thế giới, đại diện đội huấn luyện viên châu Á thi đấu với đội châu Âu, và cùng năm ấy đạt chứng chỉ huấn luyện viên trưởng hạng nhất.