Nữ ca sĩ quá gợi cảm với mốt váy ngủ

Jimin đăng ảnh mới với trang phục gợi cảm gồm áo khoác len trắng kết hợp váy ngủ chất liệu lụa, ren. Loạt hình của ca sĩ Hàn Quốc đang gây bàn tán.

Ngày 9/1, Jimin - cựu thành viên nhóm nhạc AOA - cập nhật bài đăng mới trên Instagram. Đầu tiên, Jimin chia sẻ cảm xúc sau khi phát hành ca khúc mới mang tên 0108. Nữ ca sĩ bày tỏ sự biết ơn trước phản hồi tích cực từ khán giả. “Tôi rất cảm kích trước sự ủng hộ của mọi người. Sự ủng hộ đó nhiều hơn cả những gì tôi mong đợi”, Jimin viết.

Bên cạnh âm nhạc, bài đăng của ca sĩ Hàn Quốc còn thu hút sự chú ý với phong cách thời trang gợi cảm. Cô diện áo khoác len trắng kết hợp váy ngủ bằng lụa, ren, tôn lên vẻ quyến rũ trưởng thành.

Hình ảnh gợi cảm của Jimin gây bàn tán. Ảnh: Insight.

Phong cách táo bạo của nữ thần tượng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, theo tờ Insight. Ở phần bình luận xuất hiện không ít ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng phong cách thời trang của nữ ca sĩ quá gợi cảm và táo bạo.

Bên cạnh đó, Jimin cũng chia sẻ ý nghĩa đằng sau ca khúc 0108. Theo nữ ca sĩ, bài hát xuất phát từ cảm xúc hoài niệm về một mối tình đã qua. “Tôi muốn thể hiện một cách chân thực cảm giác mất mát khi đánh mất người mình yêu thương, đồng thời lưu giữ những ký ức không phai theo thời gian thông qua âm nhạc”, cô cho biết.

Shin Jimin sinh năm 1991, ra mắt năm 2012 với vai trò trưởng nhóm và rapper chính của AOA. Cô góp phần đưa AOA trở thành một trong những nhóm nữ hàng đầu với các hit như Miniskirt, Like a cat, Heart attack...

Năm 2015, Jimin lọt vào bán kết Unpretty Rapstar mùa đầu tiên. Qua chương trình, nữ thần tượng khẳng định tài năng với các ca khúc như Good start, Puss.

Tháng 7/2020, cựu thành viên AOA Kwon Mina cáo buộc Jimin bắt nạt cô trong suốt 10 năm, dẫn đến việc Mina trầm cảm, tự làm hại bản thân và rời nhóm vào 2019. Vụ việc khiến Jimin đối mặt với làn sóng chỉ trích. Jimin đăng lời xin lỗi công khai trên Instagram, thừa nhận phong cách lãnh đạo của cô có sai sót, nhưng Mina cho rằng lời xin lỗi này không thành thật.

Ngày 4/7/2020, FNC Entertainment thông báo Jimin rời AOA và rút khỏi ngành giải trí. Cô xóa toàn bộ nội dung trên mạng xã hội, kể cả kênh YouTube và sống ẩn dật từ đó.

Năm 2021, Dispatch công bố tin nhắn giữa Mina và Jimin. Tin nhắn cho thấy Jimin từng xin lỗi Mina tại tang lễ cha cô vào tháng 4/2020, nhưng Mina tiếp tục chỉ trích đồng đội cũ.

Sau hơn một năm im lặng, Jimin tái xuất trên Instagram vào ngày sinh nhật lần thứ 31. Cô chia sẻ ca khúc Suddenly bằng tiếng Anh. Cô cũng tham gia chương trình sống còn The second world của JTBC (tháng 8/2022), nơi các rapper nữ thi hát để phá bỏ định kiến về kỹ năng vocal.

Tháng 2/2023, Jimin phát hành EP đầu tiên Boxes với ca khúc chủ đạo Symphathy. Sau đó, cô ra mắt một số ca khúc như Twinkle little star, Walking talking…