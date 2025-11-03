Xôn xao danh sách 'Tỷ tỷ đạp gió' 2026

Dân mạng Trung Quốc đang lan truyền danh sách nghệ sĩ được cho là sẽ tham gia "Tỷ tỷ đạp gió" mùa 7. Song, phía BTC chưa chính thức xác nhận thông tin này.

Theo trang 163, mạng xã hội xứ tỷ dân đang xôn xao trước tin show Tỷ tỷ đạp gió sắp trở lại với mùa thứ bảy, trong năm 2026. Dân mạng lan truyền danh sách những nữ nghệ sĩ được mời tham gia mùa này, gây ra nhiều bàn luận sôi nổi.

Theo đó, Tỷ tỷ đạp gió 2026 được cho là sẽ có một số cái tên nổi bật ở Đài Loan như Từ Nhược Tuyên, Lâm Y Thần, Chiêm Vân Đình, Cát Trọng Thiên (Miss Ko), Tạ Y Lâm, Côn Lăng.

Côn Lăng - vợ Châu Kiệt Luân - được cho là sẽ tham gia Tỷ tỷ đạp gió 2026. Ảnh: Sina.

Ngoài dàn nghệ sĩ Đài Loan, danh sách còn xuất hiện hàng loạt tên tuổi nổi tiếng từ Trung Quốc đại lục, Hong Kong như Trần Tuệ Lâm, Lý Nhược Đồng, Trương Lương Dĩnh, Trịnh Hân Nghi, Vương Uyển Chi, Văn Vịnh San, Phùng Đề Mạc, Đới Bội Ni, Trần Pháp La, Vương Quân Hinh…

Đáng chú ý, danh sách còn có tên một nghệ sĩ nước ngoài là Lingling (tên thật Sirilak Kwong). Cô sinh năm 1995, là một diễn viên tại Thái Lan, nổi tiếng nhờ vai bác sĩ trong tác phẩm Bí mật của chúng ta (2024).

Không có nghệ sĩ Việt Nam nào xuất hiện trong danh sách này. Trước đó, Chi Pu và Suni Hạ Linh là hai nghệ sĩ Việt lần lượt góp mặt trong Tỷ tỷ đạp gió mùa 4 và 5.

Thực tế, phía BTC vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận về danh sách nghệ sĩ đang được lan truyền. Ngoài ra, một số khán giả cũng hoài nghi về sự chính xác của danh sách này, vì xuất hiện một số gương mặt được cho là bất khả thi.

Cụ thể, dân mạng chỉ ra Văn Vịnh San vừa sinh con nên rất khó tham gia chương trình. Hay Trương Lương Dĩnh cũng được cho là đang bận bịu với chuyến lưu diễn thế giới, khả năng tham gia Tỷ tỷ đạp gió gần như bằng không.