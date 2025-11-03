'Cú lừa' phim 16+ của Thiên An

“Cải mả” gây nghi ngại khi chưa ra mắt đã vướng nhiều lùm xùm ngoài lề. Song ngoài dự đoán, tác phẩm có chất lượng khá ổn so với mặt bằng chung phim kinh dị Việt thời gian qua.

Vài tuần trước khi ra mắt, Cải mả đã hứng chịu loạt nhận xét tiêu cực trên một số nền tảng bán vé. Những đánh giá 1 sao kèm theo cơn mưa bình luận công kích, biến tác phẩm trở thành chủ đề câu chuyện của đám đông, nhưng tiếc thay, lại theo hướng tiêu cực.

Hiện tượng này xuất phát từ những ồn ào xoay quanh nữ chính của tác phẩm - Thiên An. Từ khi được công bố tham gia phim, diễn viên đã vướng phải nhiều ý kiến trái chiều. Trước phản ứng tiêu cực của truyền thông, ê-kíp buộc phải gỡ bỏ tên cô khỏi poster chính thức. Thiên An sau đó cũng "biến mất" trong các chiến dịch quảng bá phim, làm dấy lên nghi vấn người đẹp có khả năng bị nhà sản xuất thay thế.

Nhưng thực tế, vai diễn của Thiên An được giữ nguyên, không bị cắt bỏ như lời đồn. Chia sẻ về quyết định này, đạo diễn Thắng Vũ cho hay: “Thời lượng lên hình của mỗi diễn viên được quyết định bởi câu chuyện. Khi tôi ngồi trong phòng dựng, mọi chuyện xảy ra tự nhiên và chuyên nghiệp, không ảnh hưởng bởi chuyện của Thiên An, dù trước đây hay sau này”.

Câu chuyện gây bất ngờ

Thực tế, việc loại bỏ hay thay thế vai diễn của Thiên An gần như bất khả thi. Bởi cô đóng vai trò chủ chốt với thời lượng lên hình vượt trội, xuất hiện trong nhiều cảnh từ đầu tới cuối tác phẩm.

Câu chuyện Cải mả mở ra bằng chuỗi tai họa giáng xuống gia tộc họ Đỗ, từ việc nhà thờ tổ bị cháy bất thường, chú Đại (Hoàng Mèo) bị thương, cô Chánh (Kiều Trinh) suýt mất mạng vì bị xe tải đụng...

Cô Chánh tin rằng đây là điềm báo tổ tiên quở trách, mong cả gia đình tụ họp đông đủ để làm lễ giải hạn. Song anh cả Quang (Hoàng Phúc), sống cùng vợ con trên thành phố, không tin vào chuyện tâm linh. Ông nghĩ các em ở quê chỉ đang vẽ chuyện, lấy cớ ép mình phải gửi tiền về.

Thế rồi, chính gia đình ông Quang cũng gặp chuyện chẳng lành. Con gái ông, Như Yên (Thiên An), liên tục chứng kiến những điềm báo kỳ lạ. Sau đó là người vợ (Thúy Hạnh) gặp sự cố kinh hoàng ở tiệm massage, bị chấn thương đến mức phải nhập viện.

Cảm nhận được điều gì đó thôi thúc mình, Như Yên liều lĩnh lên đường về quê nội tìm hiểu sự thật.

Tại đây, Yên tiếp tục gặp phải những hiện tượng quái dị. Đỉnh điểm là khi thắp nhang trước mộ phần của ông bà, cô lăn đùng ra ngất xỉu. Nhưng cũng nhờ sự cố này mà nhà họ Đỗ phát hiện sự việc động trời: Phần mộ của tổ tiên dường như không còn nguyên vẹn, có dấu hiệu bị ai đó đào xới.

Cải mả đang dẫn đầu phòng vé Việt.

Cải mả là tác phẩm điện ảnh Việt hiếm hoi chọn khai thác nghi lễ bốc mộ, cải táng - chủ đề đậm chất tâm linh Á Đông. Không đơn thuần mượn nó làm phông nền, bộ phim thực sự đã biến phong tục này trở thành chất liệu chính cho câu chuyện kinh dị với nhiều lớp lang, tầng nghĩa.

Tại đó, cải mả là phép ẩn dụ cho việc đào bới những bí mật bị chôn vùi trong quá khứ, buộc con người ta phải đối diện nỗi sợ về bóng đen trong tâm thức. Để rồi, khi những lát cắt ký ức được lật mở, phim bóc trần mặt tối bi kịch tình thân, cùng sự đứt gãy liên kết giữa các thế hệ của một gia tộc.

Ngay sau những ngờ vực mơ hồ về chuyện tâm linh, đứa con tinh thần của đạo diễn Thắng Vũ mở ra mâu thuẫn trực diện hơn: Khủng hoảng niềm tin giữa các thành viên nhà họ Đỗ. Hũ vàng chôn theo người mất bị đánh cắp, làm dấy lên hàng loạt nghi ngờ, nơi các thành viên chĩa mũi dùi công kích về phía người đối diện, triệt để xé rách sự hòa hoãn vốn đã mong manh.

Không lạm dụng cảnh hù dọa, giật gân, Cải mả tận dụng chất liệu tâm linh để tạo dựng bầu không khí rùng rợn, căng thẳng. Thắng Vũ đan kết các lớp âm thanh nhịp nhàng, từ tiếng bước chân, tiếng gió, lá cây xào xạc, tiếng réo rắt của kèn, sáo cho tới âm thanh thì thào văng vẳng từ vong hồn. Trong khi những hợp âm trầm ngắt quãng được sử dụng vừa vặn, ép nhịp tim khán giả phải đập nhanh trong vô thức.

Hình ảnh phim cũng đem đến khá nhiều bất ngờ. Tông màu u tối ngả xám vốn được sử dụng trong nhiều phim kinh dị tâm linh Đông Á vốn không còn quá xa lạ. Song loạt nghi thức quật mộ, cải mả được đặc tả công phu, cho thấy sự quan sát, nghiên cứu kỹ lưỡng của biên kịch lẫn đạo diễn. Đây cũng là điểm hấp dẫn nhất phim, khi các nghi lễ cúng bái, tụng chú, tẩy uế tro cốt được lột tả sinh động.

Không nhiều phim kinh dị Việt thời gian gần đây mở ra đầy hứa hẹn như Cải mả. Chưa kể, ngôn ngữ kể chuyện và dựng phim ở nửa đầu tỏ ra thông minh và hiện đại, tiệm cận quốc tế, mang đến hiệu quả gây bất ngờ.

Hụt hơi vì ôm đồm

Tiềm năng là vậy, nhưng Cải mả nửa sau gây hụt hẫng vì nội dung trở nên dễ đoán. Kể từ thời điểm bí mật về thực thể bí ẩn được lật mờ, phim đánh rơi bầu không khí hồi hộp, căng thẳng vốn xây dựng khá tốt ban đầu.

Rima Thanh Vy tiếp tục tái xuất trong phim kinh dị.

Câu chuyện lúc này hơi luẩn quẩn trong những lời kể lể, giải thích bi kịch quá khứ. Cách tháo gỡ khúc mắc qua lời thoại và loạt cảnh hồi tưởng không còn hiệu quả, mặt khác lại chưa đào sâu tác động của chúng tới số phận hay cuộc sống của những cá nhân liên quan. Nhiều nhân vật và tuyến truyện phụ mọc lên cần phải giải quyết, khiến Thắng Vũ loay hoay thấy rõ trong việc kiểm soát tiết tấu phim.

Anh thiếu sự quyết liệt trong việc gỡ nút thắt, lật qua lật lại câu chuyện dưới góc nhìn của nhiều nhân vật một cách không cần thiết. Việc ôm đồm nhiều chi tiết cũng khiến Cải mả, vốn mở ra đầy hứa hẹn, rốt cuộc lại rơi vào những khuôn mẫu cũ kỹ của phim kinh dị Việt trong tiếc nuối. Nửa sau phim vì vậy mà lan man và rối rắm, chưa xác định rõ trọng tâm thông điệp muốn truyền tải.

Đây cũng là lúc phim bộc lộ nhiều khiếm khuyết về kỹ thuật. Một số cảnh hồn ma xuất hiện hay trừng phạt nhân vật vốn không cần thiết. Chúng thiếu sức nặng về ý nghĩa, mặt khác còn gây mất điểm vì CGI xấu, hiệu ứng lòe loẹt không mấy thẩm mỹ.

Trong khi, nhiều sự kiện hay nhân vật phụ đầy tiềm năng bị lãng phí. Bí ẩn về người đào trộm vàng còn mơ hồ, dẫn tới cái chết dã man của một thành viên nhà họ Đỗ tỏ ra khó hiểu.

Lát cắt ký ức về người đàn bà tội nghiệp năm xưa bị dân làng quy thành “ma lai” chưa được móc nối mượt mà với dàn nhân vật hiện tại. Cuộc sống của Sáng (Avin Lu) suốt khoảng thời gian bao năm sống ẩn dật cũng chỉ được miêu tả thoáng qua. Song lỗ hổng lớn nhất cốt truyện là những việc làm tội lỗi của ông Quang với mẹ Sáng trong quá khứ mà chẳng ai phát hiện...

Nửa cuối phim rối rắm, đánh mất sức hấp dẫn ban đầu.

Màn thể hiện của dàn diễn viên nhìn chung tròn vai. Song lời thoại ở một số cảnh hơi thiếu tự nhiên, một phần do cách đài từ.

Kiều Trinh thể hiện sinh động nhân vật của mình nhờ kinh nghiệm diễn xuất, lại từng tham gia nhiều phim kinh dị. Trong khi Avin Lu từ chàng thơ trong Em và Trịnh nay đã sở hữu một vai diễn có sức nặng. Rũ bỏ hình tượng hiền lành, anh hóa thân thành một người con chịu tổn thương, giấu kín những đau đớn trong câm lặng.

Giá như đạo diễn không lúng túng, sơ suất ở nửa sau câu chuyện, Cải mả đã có thể trở thành một cái tên nổi bật của dòng phim kinh dị Việt trong năm 2025. Gạt đi những ồn ào ngoài lề, tác phẩm xứng đáng được đón nhận rộng rãi hơn ở phòng vé.