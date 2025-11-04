Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hòa Minzy cầu cứu khán giả

  • Thứ ba, 4/11/2025 11:17 (GMT+7)
Chủ nhân hit "Bắc Bling" bị nhiều trang giả mạo hình ảnh nhằm trục lợi. Cô liên tục đăng bài cảnh báo để khán giả không bị lừa.

Sáng 4/11, trên trang cá nhân, Hòa Minzy lên tiếng cảnh báo khán giả về việc xuất hiện nhiều trang giả mạo cô nhằm mục đích trục lợi. Nữ ca sĩ khẳng định không quảng cáo, bán hàng hay tuyển nhân sự như nội dung các trang giả mạo này đăng tải.

"Trang này khi vào thì thấy đăng bài rất bình thường, nhưng khi chạy quảng cáo thì lại đưa tin lừa gạt. Hoà mong mọi người phải cẩn thận, tỉnh táo. Hoà không quảng cáo, bán hàng tào lao, không tìm kiếm nhân sự gì hết cho nên bà con hãy luôn đặt ra nghi vấn, tránh bị lừa", giọng ca Bắc Bling chia sẻ.

hoa Minzy anh 1

Hòa Minzy bị nhiều trang giả mạo hình ảnh. Ảnh: FBNV.

Cô cho biết đang làm việc với cơ quan chức năng để xử lý các fanpage giả mạo, dùng hình ảnh của mình để lừa đảo. Đồng thời, Hòa Minzy kêu gọi khán giả báo cáo những trang giả mạo này.

Trước đó, Hòa Minzy từng đăng tải một số story cảnh báo người hâm mộ về sự xuất hiện của các fanpage mạo danh cô. Đáng chú ý, trang này có lượng theo dõi khá lớn (hơn 6.000 lượt).

Hòa Minzy không phải nghệ sĩ Việt đầu tiên bị các fanpage giả mạo hình ảnh để đi lừa đảo. Cách đây không lâu, quản lý của Đức Phúc cũng lên tiếng việc hình ảnh của ca sĩ này trong chung kết Intervision 2025 diễn ra ở Nga bị một số fanpage sử dụng để quảng cáo giao dịch tiền điện tử trái phép. Cùng thời điểm, MC Cát Tường thông báo cho khán giả biết việc cô bị nhiều đối tượng giả mạo hình ảnh, danh tính nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Hồi cuối tháng 9, MC Lại Văn Sâm lên tiếng về việc bị nhiều tài khoản giả mạo nhằm trục lợi suốt thời gian qua, khiến danh tiếng của anh bị ảnh hưởng. Ngoài ra, diễn viên Phương Oanh, Quốc Trường, vợ chồng diễn viên Ngô Thanh Vân hay MC Đại Nghĩa cũng từng lên tiếng cảnh báo khán giả về việc bị giả mạo hình ảnh.

