Hôm 4/11, People công bố Jonathan Bailey thắng danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh 2025. Diễn viên cũng xuất hiện trên bìa ấn phẩm "Sexiest Man Alive" năm nay. Tạp chí People nhận xét anh có ngoại hình điển trai đến mức đáng ghen tị, bên cạnh đó là tính cách hóm hỉnh, duyên dáng. Cùng lúc, kết quả bình chọn này được công bố trên talkshow The Tonight show with Jimmy.

Jonathan Bailey sinh năm 1988, lớn lên ở vùng nông thôn Oxfordshire trong một gia đình đông con. Trên anh là 3 chị gái. Từ năm 5 tuổi, Jonathan đã có ước mơ làm diễn viên sau khi được bà đưa đi xem vở diễn Oliver!. Năm 7 tuổi, anh đã có cơ hội biểu diễn cùng Đoàn Kịch Hoàng gia Shakespeare tại London, kể từ đó không ngừng rèn giũa tài năng trên cả sân khấu lẫn màn ảnh.

Tên tuổi Jonathan Bailey bắt đầu được khán giả chú ý tới sau khi anh hóa thân Anthony trong series đình đám Bridgerton (2020). Nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong phần 2 loạt phim, ra mắt năm 2022. Jonathan được đông đảo khán giả yêu thích nhờ gương mặt điển trai, phong trần và quyến rũ. Diễn xuất của tài tử cũng nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn.

Năm 2023, Jonathan Bailey khiến người hâm mộ thích thú khi nhận lời tham gia bộ phim về đề tài đồng tính Fellow Travelers, đóng cặp cùng tài tử Matt Bomer. Diễn xuất nhập tâm, đầy cảm xúc của bộ đôi nhận về cơn mưa lời khen của khán giả lẫn các nhà phê bình. Vai diễn này sau đó cũng giúp ngôi sao sinh năm 1988 nhận đề cử Emmy Nam phụ xuất sắc.

Nhìn lại sự nghiệp của mình, Jonathan Bailey cho biết với anh, thành công tới như một giấc mơ. “Đến một thời điểm nào đó, bạn ngoảnh lại và nghĩ: ‘Thật không thể tin được’. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng mình sẽ đi xa đến thế. Thật tuyệt khi có thể thực hiện những điều mà trước đây tôi chỉ dám mơ”, người đàn ông quyến rũ nhất 2025 chia sẻ.

Jonathan Bailey là nghệ sĩ đồng tính đầu tiên được People vinh danh là Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh. Năm ngoái, danh hiệu này thuộc về John Krasinski - nổi tiếng trong loạt phim kinh dị Vùng đất câm lặng. Nhiều ngôi sao đình đám khác của giới giải trí cũng từng được People vinh danh, điển hình là David Beckham , The Rock, Tom Cruise , Chris Evans … Nam diễn viên Brad Pitt, George Clooney, Johnny Depp và Richard Gere hai lần đoạt danh hiệu này.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.