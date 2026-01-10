Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Brooklyn ngày càng si mê vợ, bỏ mặc nhà Beckham

  • Thứ bảy, 10/1/2026 14:02 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Brooklyn Beckham liên tục công khai bày tỏ tình cảm dành cho vợ Nicola Peltz. Động thái này diễn ra giữa lúc mối quan hệ giữa anh và gia đình Beckham rạn nứt nghiêm trọng.

Theo Daily Mail, Brooklyn Beckham mới đây thu hút sự chú ý khi đăng tải lời chúc mừng sinh nhật đầy tình cảm dành cho vợ Nicola Peltz, trong bối cảnh mối quan hệ giữa anh và gia đình Beckham tiếp tục căng thẳng.

Cụ thể, nhân dịp sinh nhật lần thứ 31 của Nicola Peltz, Brooklyn Beckham chia sẻ loạt ảnh cưới, khẳng định bản thân là “người đàn ông may mắn nhất” khi được làm chồng cô.

Brooklyn anh 1

Brooklyn thường xuyên bày tỏ tình cảm dành cho vợ trên mạng xã hội. Ẩnh: @Brooklyn.

“Nicola yêu dấu của anh, chúc mừng sinh nhật em - cô gái của anh. Anh yêu em bằng cả trái tim mình và anh là người đàn ông may mắn nhất khi được gọi em là vợ. Em là người vui tính và chăm chỉ nhất mà anh từng biết. Không thể chờ đợi để cùng em mãi trẻ trung, cô bé của anh", con trai cả nhà Beckham viết.

Tuy nhiên, người mẫu 26 tuổi đã tắt phần bình luận dưới bài đăng, được cho là nhằm tránh các ý kiến trái chiều liên quan đến đời sống gia đình.

Bài đăng xuất hiện chỉ ít giờ sau khi Brooklyn bị bắt gặp lái mô tô tại West Hollywood, khiến dư luận liên tưởng đến cha anh, David Beckham, người vốn nổi tiếng với thú chơi mô tô phân khối lớn. Trước đó, truyền thông quốc tế tiết lộ Brooklyn từng yêu cầu cha mẹ chỉ liên hệ với mình thông qua luật sư.

Theo nguồn tin từ Daily Mail, mối quan hệ giữa Brooklyn và cha mẹ là David Beckham và Victoria Beckham được cho là rạn nứt nghiêm trọng từ mùa hè năm ngoái. Nguyên nhân xuất phát từ những bất đồng liên quan đến đời sống hôn nhân của Brooklyn, trong đó anh không hài lòng với một số thông tin được cho là bất lợi nhắm vào vợ mình.

Dù không có bất kỳ hành động pháp lý nào giữa các bên, Brooklyn được cho là đã hạn chếliên lạc với gia đình, thậm chí chặn cha mẹ và các em trên mạng xã hội. Trong khi đó, anh vẫn thường xuyên thể hiện sự gắn bó và ủng hộ công khai dành cho Nicola Peltz.

Minh An

Brooklyn David Beckham Victoria Beckham Brooklyn Beckham Beckham si mê căng thẳng

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

