Bất ngờ về 'Quái thú vô hình'

"Predator: Badlands" là một thử nghiệm khá mới mẻ của vũ trụ phim về quái thú vô hình. Tác phẩm ghi điểm với tính giải trí cao, cùng câu chuyện có chiều sâu và giàu thông điệp.

Ra mắt lần đầu năm 1987, Predator dần trở thành một biểu tượng không thể thay thế ở dòng phim hành động, phiêu lưu. Giữa thị trường điện ảnh sôi động trước sự xuất hiện của những thương hiệu mới, Predator vẫn giữ cho mình sức hút nổi bật với câu chuyện về sinh vật ngoài hành tinh đầy kiêu hãnh và những cuộc săn đuổi nghẹt thở, đậm chất bạo lực.

Sau thành công của Prey (2022) và Predator: Killer of Killers (2025), Disney cùng 20th Century Fox tiếp tục mở rộng thương hiệu bằng Predator: Badlands (tựa Việt: Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc). Điểm đặc biệt của phần phim này là tập trung vào một cá thể Yautja non trẻ, lật mở lý do đằng sau những cuộc đi săn máu me của chủng tộc ngoài hành tinh.

Sức hút kỳ lạ

Trải qua gần 4 thập kỷ với không ít phần phim điện ảnh, truyền hình, tiểu thuyết lẫn trò chơi điện tử, Predator trở thành một trong những thương hiệu nổi bật của văn hóa đại chúng. Các tác phẩm thường in đậm dấu ấn bạo lực, xoay quanh những cuộc đi săn đẫm máu của chủng tộc ngoài hành tinh Yautja (Predator) và nhân loại yếu đuối. Qua các phần phim, chúng hiện lên là những phản diện thiện chiến, sở hữu loạt công nghệ tiên tiến như giáp tàng hình, súng laser, vũ khí tầm nhiệt…

Sức hút bền bỉ của Predator không chỉ đến từ các pha hành động mãn nhãn hay loạt cảnh hành động đậm chất kịch tính, mà còn nằm ở câu chuyện về một chủng tộc ngoài hành tinh với văn hóa săn mồi độc đáo và nguyên tắc khắc nghiệt: Chỉ những cá thể mạnh mới có quyền tồn tại, còn những kẻ yếu bị loại bỏ. Chính vì vậy, chủng loài Yautja hiện lên với văn hóa rất riêng, không đơn thuần là những thú săn mồi chỉ biết giết chóc.

Từng có thời điểm, những Yautja có cuộc chạm trán nảy lửa với chủng loài quái vật đáng sợ Xenomorph trong series Alien của Ridley Scott. Màn đụng độ của hai trong số những quái vật ấn tượng nhất từng xuất hiện trên màn ảnh rộng khiến người hâm mộ thương hiệu không khỏi phấn khích.

Predator: Badlands công chiếu từ ngày 7/11.

Trở lại với Badlands, vũ trụ Predator lại khám phá hướng đi hoàn toàn mới, khi đặt một cá thể Yautja trẻ tuổi ở vị trí nhân vật chính, bắt đầu hành trình khám phá lý do đằng sau cuộc đi săn tàn khốc của chủng loài ngoài hành tinh.

Chuyện phim theo chân Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) - kẻ bị coi là “yếu huyệt của bộ tộc”, bị khinh thường, xa lánh vì thể trạng thấp bé. Để chứng minh bản thân, Dek phải bắt đầu cuộc săn ở Genna - một trong những hành tinh khắc nghiệt và nguy hiểm nhất vũ trụ.

Tại miền đất chết chóc này, Dek điên cuồng săn Kalisk - quái vật mạnh mẽ đến mức mà bất kỳ chiến binh Yautja nào từng chạm trán đều không toàn mạng trở về.

Đây là lần hiếm hoi người xem được chứng kiến một chiến binh Yautja “kèo dưới” trong cuộc đi săn, với vũ khí thô sơ. Dek buộc phải tận dụng trí tuệ, kỹ năng và môi trường xung quanh để sinh tồn và đạt được mục đích. Trong hành trình này, Dek không còn đơn độc. Bên cạnh anh là sự xuất hiện của Thia - robot chỉ còn lại nửa thân trên do tập đoàn Weyland-Yutani tạo ra, cùng Bud - một sinh vật bản địa kỳ lạ với lai lịch bí ẩn.

Câu chuyện giải trí vẫn giàu thông điệp

Câu chuyện Predator: Badlands có sự cân bằng giữa tính giải trí của cuộc phiêu lưu với chiều sâu nhân vật. Ngay từ đầu phim, Yautja Prime (hành tinh quê hương của chủng loài Yautja) hiện lên đầy khốc liệt với những quy tắc chết chóc. Mà tại đó, các thành viên trong gia đình không ngần ngại diệt trừ nhau chỉ để loại bỏ kẻ yếu - thứ được coi là vết nhơ của bộ tộc.

Điều này giải thích cho việc Yautja trở thành những chiến binh tàn nhẫn, không có lòng trắc ẩn trước con mồi.

Phim mang tới loạt cảnh hành động, phiêu lưu mãn nhãn.

Bị coi là kẻ lạc loài, Dek phải chứng kiến thảm kịch anh trai bị cha sát hại chỉ vì muốn bảo vệ mình. Rời khỏi quê nhà trong trạng thái phẫn nộ tới cùng cực, cá thể Yautja cô độc coi việc săn Kalisk là cách để khẳng định sức mạnh và vị thế bản thân.

Ẩn sau hành trình phiêu lưu độc đáo này là câu chuyện giàu ý nghĩa về bản sắc. Dek tìm kiếm sự công nhận từ chiến tích, vì cho rằng đó là con đường chứng minh mình không phải kẻ yếu đuối, vô giá trị như mọi người mặc định. Trong khi, Thia vốn là robot nhưng có cảm xúc, cũng tìm kiếm lý do để tiếp tục tồn tại sau khi bị bỏ rơi tại miền đất chết chóc. Hai kẻ lạc loài phải dựa dẫm vào nhau, tìm cách sinh tồn giữa một thế giới đầy rẫy mối nguy.

Dek và Thia ban đầu chỉ cố gắng lợi dụng đối phương để đạt được mục đích. Nhưng trải qua nhiều thử thách và biến cố, giữa họ nảy sinh kết nối và phát triển tình bạn thật sự - điều khó tin sẽ xảy ra trong thế giới khốc liệt của Yautja.

Mối quan hệ "cặp đôi rắc rối" giữa Dek và Thia thực chất không khó bắt gặp ở dòng phim hành động. Song, điều khiến Predator: Badlands để lại dấu ấn là cách khắc họa chiều sâu của nhân vật và mối quan hệ ấy. Kết nối tình cảm của dàn nhân vật phát triển một cách tự nhiên, được "thử lửa" trước khi có những dấu mốc biến đổi thực sự.

Dek nỗ lực chiến đấu và tìm kiếm giá trị bản thân bằng con đường sai lầm. Nhưng Thia đã nhắc nhở anh về ý nghĩa thực sự của việc trở thành một "alpha wolf" (sói đầu đàn) - không phải con chiến đấu giỏi nhất, mà là con bảo vệ đàn tốt nhất.

Thông điệp về gia đình cũng được cài cắm khéo léo, khi cả Dek và Thia nhận ra bản chất của đồng loại sau biến cố bị phản bội.

Elle Fanning có vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp.

Diễn xuất của Dimitrius Schuster-Koloamatangi lột tả được nỗi cô độc, hận thù và quá trình trưởng thành của Dek, một quái thú vốn sinh ra để giết chóc. Trong khi Elle Fanning lột xác với màn hóa thân cùng lúc hai vai, với những nét tính cách, suy nghĩ hoàn toàn đối lập.

Predator: Badlands mang tới trải nghiệm giải trí mãn nhãn với phần hình ảnh giàu sức hút, tái hiện sinh động thế giới khốc liệt, cằn cỗi tại quê hương của Dek cho tới hệ sinh thái phức tạp tại hành tinh Genna. Các pha hành động được dàn dựng công phu với nhiều cú máy biến hóa linh hoạt, bám sát chuyển động nhân vật trong những trường đoạn hành động nghẹt thở.

Nội dung Predator: Badlands thực chất không quá khó đoán, nhưng ghi điểm nhờ loạt cảnh mãn nhãn cùng chiều sâu thông điệp mà nó mang lại. Không ngạc nhiên khi tác phẩm của Dan Trachtenberg sau khi ra mắt nhận được nhiều lời khen từ đại chúng lẫn giới phê bình, với điểm đồng thuận tích cực rất cao trên trang tổng hợp Rotten Tomatoes.

Predator: Badlands ra mắt giữa giai đoạn phòng vé thế giới hạ nhiệt. Số liệu thống kê từ Deadline cho thấy phim mang về gần 40 triệu USD tại các cụm rạp Bắc Mỹ tính đến ngày 8/11. Đây được cho là thành tích khá khả quan ở giai đoạn thị trường thấp điểm. Còn tại Việt Nam, bộ phim nhà 20th Century Studios cũng đang tạm dẫn đầu phòng vé cuối tuần mở màn.