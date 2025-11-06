Mỹ nam 'Trốn chạy tử thần': 'Tôi sốc'

Lee Pace tâm sự cảm thấy sốc và hoàn toàn bị nhân vật của mình hấp dẫn ngay từ lần đầu tiên nghe kể. Tài tử cho rằng "The Running Man" 2025 sẽ là một phiên bản rất khác biệt.

Chuyển thể một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng lên màn ảnh luôn là một công việc khó nhằn, nhất là khi đó là sách của Stephen King. Được ra mắt năm 1982, cuốn sách The Running Man được nhận xét như một “viên ngọc ẩn” trong kho tàng sáng tác của ông hoàng kinh dị. Tác phẩm nổi bật với nhịp truyện dồn dập, ngập tràn kịch tính và phẫn nộ, phản ánh rõ phong cách gai góc của Stephen King trong giai đoạn ông viết dưới bút danh Richard Bachman.

Sau nhiều năm chờ đợi, The Running Man cuối cùng đã được đem trở lại màn ảnh rộng, dưới bàn tay đạo diễn tài năng Edgar Wright. Bom tấn nhà Paramount khiến khán giả háo hức không chỉ bởi được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, mà còn có sự xuất hiện của hai ngôi sao đình đám Glen Powell và Lee Pace.

Trước thềm phim công chiếu, Lee Pace có một cuộc trò chuyện ngắn với Tri Thức - Znews.

“That’s game!”

Lee Pace tiết lộ trong thế giới The Running Man (tựa Việt: Trốn chạy tử thần), một đài truyền hình nổi tiếng bị tha hóa, bắt tay với chính quyền để tạo ra chương trình sinh tồn mang tính sống còn. Ở đó, dàn thí sinh sẽ bị săn đuổi không ngừng. Nếu trốn thoát khỏi nhóm thợ săn và thành công sống sót, họ sẽ giành được khoản tiền thưởng khổng lồ.

Nhân vật mà Lee Pace hóa thân chính là Evan McCone - thủ lĩnh của nhóm thợ săn ấy, đồng thời cũng là ngôi sao số một của chương trình.

Tài tử sinh năm 1979 cho biết anh cảm thấy sốc trước những mô tả về nhân vật này, ngay từ lần đầu tiên được nghe đạo diễn kể: “Edgar kể cho tôi về nhân vật này trước cả khi tôi đọc kịch bản. Ông nói rằng McCone giống như một ‘con ma’ luôn truy đuổi Ben Richards (Glen Powell thủ vai). Một con thú săn mồi bám theo anh ta không rời".

Diễn viên nói thêm: "Tôi thấy cách nhìn đó cực kỳ thú vị. Khi đeo mặt nạ vào, tôi cảm nhận rõ tính trình diễn của McCone. Hắn là một sát thủ kiểu nghệ sĩ, vừa lạnh lùng, tàn khốc, vừa biết cách khuấy động khán giả. Hắn có cả đội đặc nhiệm, biết cách lần theo từng dấu vết nhỏ nhất. Hắn là kiểu thợ săn thực thụ, và khi ra tay là phải ngoạn mục”.

Tạo hình của Lee Pace trong phim.

Sự hăng máu khiến McCone hiện lên hấp dẫn, đồng thời cũng là lý do chương trình sống còn trở nên “ăn khách”. Ở phía kia chiến tuyến, nhóm người chơi cũng toàn là cá nhân xuất sắc được tuyển chọn, mà điển hình là Ben Richards: thông minh, lì lợm, khó đoán. Chính vì vậy, McCone bị đẩy vào cuộc đi săn cực kỳ căng thẳng - điều khiến khán giả khó rời mắt khỏi màn hình.

Song, nhân vật hiện lên trên không chỉ có sự tàn bạo, mà còn là những khoảnh khắc láu cá, hài hước. Lee Pace không giấu nổi sự háo hức khi nhớ lại những cảnh quay vui nhộn trên phim trường. Một trong số chúng là việc thử đi thử lại những cách khác nhau, để diễn câu thoại kinh điển của nhân vật McCone trong truyện: “That’s game!” (Trò chơi mà!). Câu thoại này thú vị và "iconic" tới mức Lee Pace tin rằng sau khi phim lên sóng, nó hoàn toàn có thể trở thành meme nổi tiếng.

Mối quan hệ của kẻ đi săn McCone và con mồi Richards cũng là một trong số yếu tố được quan tâm nhất phim. Lee Pace cho rằng nhân vật của mình đã thay đổi góc nhìn rất nhiều về đối thủ xuyên suốt câu chuyện.

“Hắn dần dần có cảm giác tôn trọng Richards. Ban đầu chỉ là con mồi thôi, nhưng càng bị đuổi, Richards càng khiến hắn ngạc nhiên bởi quá lì, quá thông minh, và không bao giờ chịu gục ngã. Đến lúc đó, McCone mới coi Richards như một đối thủ thực sự xứng tầm”, diễn viên nhận định.

Phiên bản 'The Running Man' với màu sắc riêng

Theo Lee Pace, câu chuyện The Running Man được Stephen King viết vào năm 1981, song giá trị của nó vẫn giữ nguyên cho tới hiện tại, khi lên án suy nghĩ lấy bạo lực để mua vui. “Stephen King đã nhìn thấy thế giới trước cả mấy chục năm. Ông ấy rất nhạy cảm với sự điên rồ của một xã hội, nơi người ta coi bạo lực là hình thức giải trí”, diễn viên chia sẻ.

Thế nhưng, tài tử cho rằng phiên bản The Running Man trên màn ảnh rộng có sức sống, tiếng nói độc lập với đứa con tinh thần của Stephen King. Bộ phim do Edgar Wright cầm trịch không “sao y bản chính”, mà kể lại theo cách nhìn cùng thứ năng lượng rất riêng của nam đạo diễn. Lee Pace không ngần ngại dành những lời có cánh cho Edgar Wright, khẳng định ông là “mọt phim” đích thực.

Phim dự kiến ra mắt vào ngày 7/11.

“Kiến thức điện ảnh của Edgar nhiều khủng khiếp. Nhờ vậy mà khi làm việc, ông truyền tải được tone phim mà mình mong muốn cho cả ê-kíp, khiến ai cũng hiểu rõ họ đang cùng nhau tạo ra điều gì. Edgar cực kỳ yêu diễn viên của mình và cả bộ phim này. Hôm tôi xem thử vài cảnh, ông ấy phấn khích như một đứa trẻ, cứ gạ tôi xem hết đoạn này tới đoạn khác”.

“Bật mí” về sự khác biệt trong nội dung bản phim này so với người tiền nhiệm ra mắt năm 1987, Lee Pace cho rằng nó nằm ở nhóm thợ săn, do nhân vật anh hóa thân dẫn đầu. Phim cân bằng giữa tính giải trí của một tác phẩm hành động, phiêu lưu, song lại có câu chuyện lớp lang tầng nghĩa, phản ánh sâu cay về xã hội và mặt tối của con người - điều anh cho rằng sẽ giúp The Running Man đọng lại trong tâm trí người xem, ngay cả khi họ đã bước chân ra khỏi rạp.

Sau cùng, Lee Pace gửi lời chào tới khán giả Việt Nam. Tài tử bày tỏ hy vọng người hâm mộ và khán giả đại chúng sẽ đón chờ vai diễn của mình cũng như bộ phim - tâm huyết của cả ê-kíp.

The Running Man lấy bối cảnh thế giới nơi khoảng cách giàu nghèo phân cực rõ rệt. Ben Richards là một công nhân thất nghiệp sống trong khu ổ chuột, có vợ và con gái nhỏ đang hấp hối vì bệnh. Không có tiền mua thuốc, anh buộc phải đăng ký tham gia “trốn chạy tử thần” - trò chơi sinh tồn do chính phủ tổ chức, hy vọng giành được phần thưởng để cứu con.

Trong chương trình, người chơi sẽ bị truy đuổi bởi các “thợ săn” chuyên nghiệp và cả công chúng. Nếu Richards sống sót trong 30 ngày, anh sẽ thắng hàng tỷ USD. Và ngược lại, anh chỉ có thể đối diện với kết cục thảm.