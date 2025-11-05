Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sao 'Anh hùng xạ điêu' qua đời

  • Thứ tư, 5/11/2025 14:08 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Diễn viên Lâm Thượng Vũ qua đời sau khi lên cơn đau tim. Trước đó, ông có hơn 20 năm chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng.

Sáng 5/11, China Times đưa tin nam diễn viên gạo cội Lâm Thượng Vũ đã qua đời, hưởng thọ 75 tuổi. Nguyên nhân tử vong của ngôi sao Hong Kong được cho là vì lên cơn đau tim. Trước đó, ông có hơn 20 năm chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng.

Thông tin diễn viên Anh hùng xạ điêu qua đời khiến giới giải trí Hong Kong bàng hoàng. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ tiếc thương và gửi lời chia buồn gia đình Lâm Thượng Vũ.

Lam Thuong Vu anh 1

Lâm Thượng Vũ qua đời ở tuổi 75.

Lâm Thượng Vũ sinh năm 1950 tại Chợ Lớn, Việt Nam. Ông gia nhập đài TVB vào năm 1989, với tác phẩm đầu tay Thiêu đốt tuế nguyệt, trong đó ông vào vai thái giám ngự trù Bồ công công. Những năm sau đó, diễn viên nhanh chóng phát triển sự nghiệp, góp mặt trong hơn 40 bộ phim truyền hình. Một trong số vai diễn nổi bật giúp Lâm Thượng Vũ được đông đảo người xem biết đến là Khưu Xứ Cơ trong Anh hùng xạ điêu.

Đến năm 1994, Lâm Thượng Vũ bắt đầu gặp vấn đề về sức khỏe. Sau khi đi khám, ông được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng. Trong suốt hơn 20 năm chiến đấu với ung thư, Lâm Thượng Vũ còn mắc phải một số căn bệnh khác. Năm 2004, ông bị điếc tai phải. Đến năm 2009, diễn viên bị chứng đau nửa đầu nghiêm trọng, buộc phải giải tán đoàn kịch do chính ông sáng lập.

Xuất hiện tại một sự kiện từ thiện năm 2017, ngôi sao Anh hùng xạ điêu gây lo lắng vì cơ thể gầy gò, phải đeo máy trợ thính và việc giao tiếp cũng gặp nhiều khó khăn.

Chia sẻ với truyền thông, Lâm Thượng Vũ cho hay ông luôn có “cơn nghiện sân khấu”, nhưng do vấn đề phát âm, diễn viên đành từ bỏ diễn xuất để tập trung sáng tác kịch bản, viết lời và sáng tác nhạc.

