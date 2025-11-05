Cuộc sống bên bạn gái kém 37 tuổi của Quang Minh

Quang Minh và Tăng Khánh Chi vừa tổ chức tiệc sinh nhật đầu tiên cho quý tử Dustin. Thời gian qua, cặp đôi tích cực chia sẻ về cuộc sống gia đình trên mạng xã hội.

Tối 4/11, Quang Minh và bạn gái mừng sinh nhật con trai Dustin tròn 1 tuổi. Trên mạng xã hội, Tăng Khánh Chi đăng tải loạt ảnh chụp gia đình sum vầy. Buổi tiệc được tổ chức tại gia, trang trí với nhiều hoa tươi, bóng bay và bánh kem sặc sỡ sắc màu. Một số người thân gia đình và bạn bè của cả hai được mời tới tham dự.

"Mừng chàng trai Dustin của ba mẹ đã chính thức có tuổi. Buổi tiệc nho nhỏ ở nhà, ấm cúng, vui vui cùng gia đình và mấy cô chú 'pick thủ' của ba mẹ", Tăng Khánh Chi chia sẻ.

Trong loạt ảnh, người đẹp xuất hiện rạng rỡ bên bạn trai và quý tử. Cô diện chiếc váy màu kem với thiết kế lệch vai và nhiều tầng bèo nhún, tạo cảm giác mềm mại, nữ tính. Trong khi Quang Minh trẻ trung trong bộ đồ thun lụa màu xanh pastel. Cặp đôi cười rạng rỡ khi chụp ảnh lưu niệm bên con trai.

Thời gian qua, Quang Minh và bạn gái tích cực chia sẻ những khoảnh khắc cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Trước đó, trong một show truyền hình, Tăng Khánh Chi tâm sự về cú sốc sau khi công khai ảnh con trai.

Quang Minh và Khánh Chi tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai. Ảnh: FBNV.

Bạn gái kém 37 tuổi của Quang Minh cho hay sau sinh, tâm lý cô rất nhạy cảm. Ban đầu, Khánh Chi chưa có ý định chia sẻ tin vui với mọi người. Nhưng sau khi con chào đời, cô quyết định khoe ảnh cả gia đình nhỏ lên mạng xã hội vì thấy nhóc tì quá đáng yêu.

Song sau đó, cô và Quang Minh hứng chịu nhiều bình luận ác ý, khiến cả hai cảm thấy sốc. "Một đêm nọ, em thấy chồng rất stress. Em nghĩ là mình không thể để cảm xúc đi xuống nữa. Gia đình mình đang đón niềm vui, không thể vì những lời lẽ đó mà ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình được. Rồi sau đêm ấy, em cắt đi hết tất cả suy nghĩ tiêu cực. Em thấy chính mình phải là người tạo năng lượng tích cực cho gia đình", Khánh Chi chia sẻ.

Tăng Khánh Chi sinh năm 1996, bắt đầu hẹn hò với Quang Minh từ năm 2023. Tháng 11/2024, cặp đôi chào đón con trai Dustin tại một bệnh viện ở TP.HCM. Cả hai thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc chăm con lên mạng xã hội. Tăng Khánh Chi có một con gái riêng trước khi đến với Quang Minh. Nam diễn viên cũng thân thiết với con riêng của bạn gái.

Quang Minh sinh năm 1959 tại Tiền Giang (nay là Đồng Tháp). Cuối thập niên 1980, Quang Minh được biết đến rộng rãi khi biểu diễn trong đoàn Kim Cương và Bông Hồng. Năm 1990, anh sang Mỹ định cư, sau đó phát triển sự nghiệp diễn hài. Quang Minh trải qua một cuộc hôn nhân với Hồng Đào. Những năm gần đây, anh hoạt động nhiều ở Việt Nam, tham gia đóng phim.